Conoce a Maple, Zayu y Clutch: Las mascotas del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos

La FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos.

Las mascotas rendirán homenaje a las culturas de cada país anfitrión y motivarán a los aficionados y aficionadas a celebrar una nueva edición de una Copa del Mundo. Además, forman parte de un amplio programa de licenciatarios que incluirá productos oficiales, así como su incorporación como personajes interactivos en FIFA Heroes en el ecosistema FIFAe.

Los tres animales estarán presentes en cada momento del Mundial, ya que recibirán al público, alegrarán a los hinchas más jóvenes y animarán cada jugada durante el torneo, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Las mascotas del Mundial 2026

Maple, Zayu y Clutch -un alce, un jaguar y un águila- representan a Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente. Los tres fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y también para “transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo”, señalaron desde la FIFA.

El presidente del ente rector del fútbol, Gianni Infantino, manifestó que “el equipo del Mundial 26 sigue creciendo… ¡y se vuelve mucho más divertido! Maple, Zayu y Clutch transmiten alegría, emoción y ese espíritu de unión que define a la Copa Mundial de la FIFA”.

Y añadió que las tres mascotas “son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero. Ya puedo imaginarlos en las camisetas de los niños, chocando manos con las leyendas del futbol y, por primera vez, como protagonistas de videojuegos que disfrutarán millones de personas”.

Y como parte del compromiso por conectar con las nuevas generaciones, Maple, Zayu y Clutch serán las primeras mascotas oficiales de un torneo de FIFA que se incorporarán como personajes interactivos en FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial de la FIFA que saldrá el 2026.

Este videojuego “se suma al ecosistema en expansión de FIFAe, orientado a ofrecer experiencias digitales de futbol más atractivas, accesibles y adaptadas a distintos públicos”.

La FIFA detalló que el alce Maple “nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar”.

Mientras que el jaguar Zayu “habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa «unidad», «fortaleza» y «alegría», es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya”.

Y el águila Clutch “recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch predica con el ejemplo, levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas. Clutch tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo”.