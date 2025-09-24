Alejandro Tabilo vs. Zizou Bergs en Tokio: Hora y dónde ver en vivo

El chileno llega al ATP 500 de Japón tras coronarse campeón en Chengdú, donde venció a un Top 10, y ahora debutará ante el belga Zizou Bergs.

Alejandro Tabilo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El tenista nacional viene de alcanzar la final del Challenger de Guangzhou y, sin descanso, se coronó campeón en el ATP 250 de Chengdú tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti, actual Top 10 del ranking mundial.

Ese triunfo le permitió escalar del puesto 112° al 70° del mundo y ahora su calendario lo lleva a Japón, donde debutará en el ATP 500 de Tokio frente al belga Zizou Bergs.

Un rival con polémico antecedente en Chile

Tabilo ya se enfrentó a Bergs en Roland Garros 2023, donde cayó en cuatro sets. Sin embargo, el belga es recordado en Chile por la polémica en la Copa Davis contra Cristian Garin, cuando lo golpeó durante un punto.

El juez del partido lo consideró accidental, por lo que no hubo sanción, situación que llevó a Garin a retirarse y derivó en la eliminación del equipo chileno.

¿A qué hora juega Tabilo vs. Bergs?

El estreno de Alejandro Tabilo en Tokio está programado para este jueves 25 de septiembre a las 02:45 horas de Chile, debido a la diferencia horaria con Japón.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El duelo será transmitido en vivo por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney+, para quienes se animen a trasnochar y seguir al chileno en su debut en tierras japonesas.