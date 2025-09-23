ATP 500 de Tokyo: Tabilo enfrentará al tenista que agredió a Cristian Garín en llave de Copa Davis

Fue en el marco de la Copa Davis entre Chile y Bélgica, jugado en la tierra de las papas fritas, donde Bergs en un cambio de cancha, agredió directamente a Cristian Garin, causándole una contusión que le impidió seguir jugando.

Alejandro Tabilo se encuentra viviendo un momento soñado tras salir campeón del torneo de tenis ATP 250 de Chengdu.

Sin embargo, la celebración durará poco, porque el nacional ya debe pensar en su próximo desafío: el ATP 500 de Tokyo.

Y en dicho torneo, “Tabigood” se verá las caras con un viejo conocido de Chile, el belga Zizou Bergs. Sin embargo, el recuerdo que se tiene de Bergs no es el mejor, ya que la última vez que jugó contra un chileno, protagonizo un vergonzoso momento.

Bergs mostró una actitud antideportiva al no preocuparse por el chileno, ganando finalmente la llave tras el retiro del nacional.