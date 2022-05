Un video de un abuelo junto a su nieto en el que asisten al partido por la final del la Premier League, ha llegado a más de un millón de reproducciones en TikTok.

Charlie Gibson, de Cheshire, condado del Reino Unido que limita con la ciudad de Manchester, creó un perfil en la red social en la que graba y sube videos en modo de recuerdo para su abuelo, Barry Carr, de 84 años, quien padece demencia.

Barry y Charlie son fanáticos del Manchester City y consiguieron entradas para el último partido de la temporada por el título de la Premier League contra el Aston Villa, disputado el 22 de mayo.

This is the lovely moment Manchester City fan Barry Carr enjoyed the team's win on Sunday. The 84-year-old, who has Dementia, sang along with the crowd as the club secured the Premier League title. 😍🏆https://t.co/4EZwXmmOTG pic.twitter.com/hTt4QfsZnf

— ITV Granada Reports (@GranadaReports) May 24, 2022