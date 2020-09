Zendaya hizo historia el domingo al convertirse en la actriz más joven en ganar un premio Emmy a mejor interpretación en una serie de drama. Además, es la segunda mujer afroamericana, después de Viola Davis por How to Get Away with Murder, en llevarse el galardón en esa categoría.

La también cantante de 24 años competía contra reconocidas actrices: Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Laura Linney (Ozark), Sandra Oh (Killing Eve) y Jodie Comer (Killing Eve).

Zendaya se llevó el galardón gracias a su rol protagónico en Euphoria, la serie de HBO que muestra cómo una adolescente enfrenta su adicción rodeada de compañeros que lidian con sus propios problemas.

Al recibir el galardón, rodeada de su familia, la actriz dijo: “sé que este se siente como un momento muy raro para estar celebrando, pero quiero decir que hay esperanza en los jóvenes, sé que nuestra serie no siempre es un gran ejemplo de ello, pero hay esperanza en la gente joven”.

Lee también: Hasta con coqueteo: Así fue el reencuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt

Después de la ceremonia, Zendaya subió una historia a Instagram desde su cama, diciendo que iría a dormir para asegurarse “de que esto no es un sueño”.

Euphoria fue galardonada también en las categorías de mejor maquillaje y mejor composición musical.

La 72ª edición de los Emmy se llevó a cabo en Los Angeles, sin público, con los ganadores recibiendo los premios desde sus casas.