Los premios Primetime Emmy 2020, que celebran a lo mejor de la televisión, estuvieron marcados por la pandemia del coronavirus, y la ausencia de alfombra roja y de invitados en el Staples Center de Los Ángeles, donde Jimmy Kimmel presentó la ceremonia.

Watchmen, de HBO, fue la serie más premiada de la 72º edición, tras llevarse 11 galardones, incluido el premio a mejor miniserie. Le siguió Schitt’s Creek, con nueve estatuillas, producción que se convirtió también en la primera serie en la historia de los premios en ganar todas las categorías principales de comedia.

Succession y The Mandalorian se llevaron siete premios cada una, ubicándose en tercer lugar de la noche.

HBO lideró en cantidad de galardones (30), ganándole a Netflix (21), Pop TV (10) y Disney+ (8).

Estos son todos los ganadores.

Actor principal en una miniserie o película para televisión

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Actriz principal en una miniserie o película para televisión

Regina King (Watchmen)

Actor de reparto en una miniserie o película

Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Actriz de reparto en una miniserie o película

Uzo Aduba (Mrs. America)

Actor principal destacado en una serie de comedia

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Actriz principal destacada en una serie de comedia

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Actor de reparto en una serie de comedia

Dan Levy (Schitt ‘s Creek)

Actriz de reparto en una serie de comedia

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Actor principal en una serie dramática

Jeremy Strong (Succession)

Actriz principal en una serie dramática

Zendaya (Euphoria)

Actor de reparto en una serie dramática

Billy Crudup (The Morning Show)

Actriz de reparto en una serie dramática

Julia Garner (Ozark)

Serie de realidad / competencia

RuPaul’s Drag Race

Talk Show

Last Week Tonight with John Oliver

Miniserie

Watchmen

Serie de comedia

Schitt’s Creek

Serie dramática

Succession