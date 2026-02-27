Cultura sinfónico

Yandel brilla en Viña 2026 con un recorrido sinfónico de sus grandes éxitos

Por CNN Chile

27.02.2026 / 03:06

El ganador de premios Grammy y Billboard aterrizó con un espectáculo inédito, que fusionó la energía pura de sus clásicos con la majestuosidad de una orquesta sinfónica en vivo.

El género urbano pisó fuerte esta noche en Viña del Mar con la presencia de Yandel y su show sinfónico, que desató una verdadera fiesta.

El histórico reggeaetonero, parte del dúo Wisin & Yandel, reconocidos como “El Dúo de la Historia”, llegó a Viña con una trayectoria indiscutible en el género musical.

El puertorriqueño saltó al escenario vestido completamente de negro y, entre violines, violonchelos y diversos instrumentos de cuerda y aire, conquistó al “Monstruo” que bailó y coreó todas sus canciones.

Uno de los puntos altos de la fiesta reggaetonera fue cuando al escenario subió Gadiel, el incomparable, hermano de Yandel. Pero también hubo sorpresas chilenas, con la participación de Kidd Voodoo, quien ya había estado en el escenario el pasado martes con las idols de Nmixx.

La noche terminó con la entrega de las gaviotas de plata y oro, que dieron un cierre sensacional a la “party” que se desarrolló en la Quinta.

Origen del Yandel sinfónico

El proyecto nació tras una presentación con la sinfónica de la Universidad Internacional de Florida y buscaba llevar el regeatón a otro nivel musical.

En sus más de 25 años de trayectoria, Yandel ha demostrado una enorme capacidad para cruzar fronteras musicales. No solo ha colaborado con gigantes del género (Daddy Yankee, J Balvin, Maluma), sino también con estrellas pop globales como Jennifer Lopez y Chris Brown, e incluso se mantiene vigente apoyando a talentos de la nueva escena urbana chilena, como Kidd Voodoo.

