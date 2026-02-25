Cultura Viña 2026

NMIXX conquista Viña 2026 con perfecto español y una colaboración sorpresa con Kid Voodoo

Por CNN Chile

25.02.2026 / 02:48

El grupo surcoreano debutó en la Quinta Vergara con un show que repasó sus éxitos "TANK" y "DASH", y sorprendió al público al invitar al escenario al artista urbano chileno para interpretar "Ponte Lokita".

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo su momento más esperado con el debut de NMIXX en la Quinta Vergara. Las integrantes del grupo surcoreano abrieron su show con “TANK” y “DASH”, desatando la euforia del público, que coreó cada canción y celebró el impecable español de las artistas.

La sorpresa de la noche

Uno de los momentos más virales llegó cuando NMIXX invitó al escenario al cantante urbano chileno Kid Voodoo para interpretar juntos un fragmento de “Ponte Lokita”. La colaboración, aunque breve, desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios destacaron el gesto de integración con la música local. Mira las reacciones acá:

 

