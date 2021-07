Desde el 26 de octubre la intérprete de I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, volverá a los shows en Las Vegas, Estados Unidos, en forma de holograma con “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert”, en el hotel y casino Harra’s.

Pat Houston, quien fuera su representante, dijo que en 2011 habló con la artista sobre la idea de realizar una gira de conciertos íntima que se llamaría “Whitney Unplugged” o “An Evening with Whitney“, según recogió Variety.

“Si bien Whitney ya no está con nosotros, su voz y su legado vivirán con nosotros para siempre. ‘An Evening with Whitney’ es otra oportunidad para revivir y celebrar el talento que tuvimos la suerte de recibir durante más de tres décadas y estamos emocionados de llevar esta experiencia musical de vanguardia a los fanáticos que apoyaron la cultura pop, fenómeno que fue Whitney Houston, porque no merecen nada menos”, expresó Pat, quien también es el albacea de su herencia.

Lee también: Beto Cuevas tras su regreso a Chile: “Si seguimos con la mentalidad conservadora, no vamos a llegar muy lejos”

La cooperación para realizar este proyecto se dio entre de Houston y Base Hologram, a cargo de su CEO Brian Becker, quien a través de un comunicado aseguró que “es un honor poder ayudar a agregar a su legado con este proyecto y presentar su talento incomparable de una manera que resonará con mucho tiempo aficionados y nuevas generaciones por igual. Si tuvo la suerte de ver a Whitney actuar en vivo, esta es una oportunidad para volver a verla. Si no tuvo tanta suerte, esto es lo más cerca que puede estar de experimentar lo que fue”.

Esto se logró debido a un acuerdo entre la compañía Primary Wave, quien adquirió el 50% de los activos de propiedad, y los representantes de la artista estadounidense hace más de tres años. Ya desde 2019 el proyecto tomó forma y se convirtió en lo que hoy se ha adelantado.