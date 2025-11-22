“Voy a dar cara por el trap y los olvidados”: Pablo Chill-E celebra su confirmación en el Festival de Viña 2026

El trapero chileno, referente del género urbano, celebró su debut en la Quinta Vergara con un mensaje en el que aseguró que representará “al trap, al underground y a los olvidados”.

Este viernes se dio a conocer el lineup completo del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, revelación que incluyó una de las sorpresas más comentadas de la jornada: la participación del trapero chileno Pablo Acevedo Leiva, conocido artísticamente como Pablo Chill-E.

El intérprete de éxitos como “Jaguar”, “Resentía” y “Gitana” se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del trap nacional, reconocido incluso por sus pares como uno de los precursores del movimiento urbano chileno. Su incorporación al certamen marca un hito para el género, que continúa ganando terreno en los escenarios más masivos del país.

A través de sus redes sociales, el artista manifestó su agradecimiento y emoción por ser parte de la versión número 65 del festival, destacando el valor personal que tiene presentarse en la Quinta Vergara.

“Por Roberto y María. Nada más. Por todos esos veranos en familia donde el panorama era ver el festival todos juntitos, comiendo un picadillo y siendo felices con tan poco. Gracias de todas formas, voy a dar cara para representar el trap, el underground, a los periféricos y a los olvidados”, expresó el músico en un mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

La presencia de Pablo Chill-E confirma el creciente protagonismo de la música urbana en Viña del Mar, que en 2026 reunirá a artistas de distintos géneros y generaciones en una de las ediciones más diversas de los últimos años.

Revisa el mensaje a continuación: