Festival de Viña 2026: Revisa la lista completa de artistas confirmados para la versión número 65

Por CNN Chile

22.11.2025 / 09:23

El festival, que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero de 2026, dio a conocer por primera vez la lista completa de artistas que participarán en su nueva edición, un cartel que reúne desde figuras de renombre internacional como Juanes hasta representantes de la música urbana chilena como Pablo Chill-E.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar dio un paso clave hacia su edición 2026. Durante la noche de este viernes, la organización presentó el 100% del cartel oficial para la versión número 65 del certamen, que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero.

En un anuncio que mezcla artistas consolidados y figuras emergentes, el evento confirmó la presencia de:

  • Pet Shop Boys
  • Gloria Estefan
  • Juanes
  • Mon Laferte
  • Jesse & Joy
  • Bomba Estéreo
  • Yandel Sinfónico
  • Paulo Londra
  • Milo J
  • Ke Personajes
  • Matteo Bocelli
  • Pablo Chill-E
  • NMIXX.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La preventa de entradas se realizará desde el miércoles 26 de noviembre, a las 11:00 horas, hasta el viernes 28 de noviembre, a las 11:00 horas.

En tanto, la venta general comenzará el mismo viernes 28 de noviembre de 2025 a las 11:30 horas.

