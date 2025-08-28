Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Cuándo y dónde será el icónico evento

El desfile, que retomó en 2024 con un enfoque en la diversidad, prepara una nueva edición que podría sorprender con invitados y presentaciones inéditas.

El icónico Victoria’s Secret Fashion Show regresará este año con una nueva edición que ya tiene fecha y locación confirmadas.

La reconocida pasarela se llevará a cabo el 15 de octubre de 2025 en Nueva York, a las 7:00 PM ET, según anunció la marca a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales.

El evento retoma la proyección internacional que caracterizó históricamente a la pasarela, que en 2024 regresó tras seis años de ausencia con una propuesta enfocada en la diversidad.

La edición anterior incluyó la participación de modelos reconocidas como las hermanas Gigi y Bella Hadid, además del retorno de figuras icónicas de los años 90 y 2000 como Kate Moss, Tyra Banks y Adriana Lima.

También fue la primera versión que incorporó modelos plus size y contó con la participación histórica de Alex Consani, la primera modelo trans en desfilar para la marca.

La presentación musical de ese año encabezada por Cher, consolidando un espectáculo que marcó un cambio de narrativa respecto a versiones previas.

Hasta ahora, Victoria’s Secret no ha revelado qué modelos ni artistas participarán en esta edición 2025.