Tras seis años sin transmitirse: Adriana Lima, Tyra Banks y Cher brillaron en el regreso del Victoria’s Secret Fashion Show

El Victoria’s Secret Fashion Show 2024 hizo un retorno triunfal, con Adriana Lima encabezando el line-up de “ángeles” y rostros como Kate Moss y la exprimera dama de Francia, Carla Bruni, debutando sobre la pasarela a sus 50 y 56 años respectivamente. En la música, en tanto, destacaron Lisa, de Blackpink, Tyla y la legendaria Cher, que deslumbró con una performance especial de “Believe”.

Este 15 de octubre de 2024, el reconocido Victoria’s Secret Fashion Show retomó las pistas

Tras seis años de ausencia, el Victoria’s Secret Fashion Show regresó con un evento que celebró la inclusión y la diversidad. Adriana Lima hizo su esperado regreso a la pasarela, mientras Cher deslumbró interpretando “Believe” conGigi y Bella Hadid modelando juntas en la pasarela.

El desfile reunió otra vez a algunos de los “ángeles” más icónicos de su historia: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Doutzen Kroes, Karlie Kloss, Behati Prinsloo y Tyra Banks.

En los segmentos musicales —protagonizados en años anteriores por figuras como Taylor Swift, The Weeknd, Fall Out Boy y Ariana Grande, entre otros—, las elegidas fueron LISA, de Blackpink (con sus éxitos Rockstar y Moonlit Floor), Tyla (Push 2 Start y Water) y Cher.

Esta última, en una performance especial, interpretó Believe acompañada de figuras como Gigi y Bella Hadid, quienes sorprendieron al público del Duggal Greenhouse de Nueva York al desfilar juntas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria’s Secret (@victoriassecret)

La compañía, que había anunciado en mayo que el show volvería y esta vez “reflejaría quiénes eran hoy”, sumó al desfile a Valentina Sampaio. Misma que, en 2019, se convirtió en la primera modelo transexual en modelar para la compañía, tras debutar como rostro de su línea juvenil, Pink.

Su contratación, en tanto, llegó justo un día después que el entonces director de marketing de la compañía, Ed Razek, diese una polémica entrevista a Vogue señalando que el espectáculo no daría espacio a las diversidades.

“¿Pienso en la diversidad? Sí. ¿La marca piensa en la diversidad? Sí. ¿Ofrecemos tamaños más grandes? Sí. Es como, ¿por qué en tu show no aparece esto? ¿No deberían sumar transexuales? No. No, no creo que debamos. ¿Por qué no? Porque el espectáculo es una fantasía. Es un espectáculo especial de 42 minutos”, dijo por aquel entonces.

El show de ese año, en tanto, resultó ser el último. Solo atrajo a 3,3 millones de espectadores, frente a los 9,7 millones de 2013.

Volviendo a 2024, uno de los momentos más emotivos de la noche fue el regreso de la brasileña Adriana Lima, quien fuera uno de los rostros más reconocidos de la marca durante dos décadas, y presente en 18 de los shows de la marca a lo largo su trayectoria.

Entre las sorpresas, estuvo el debut en la “alfombra rosa” de Kate Moss, quien, minutos antes, había sido precedida en la misma pasarela por su propia hija, Lila Moss.

La cantante y exprimera dama de Francia, Carla Bruni, también vivió su primera vez sobre el escenario de los “ángeles”. Y se convirtió, además, en la mayor del line-up, desfilando con 56 años de edad.