Aunque no pudo compartir sus canciones tantas veces como deseaba en público, este 2020 ha significado uno de los años más importantes en la carrera del joven cantautor Vicente Cifuentes.

Tras ser reconocido como una de las figuras revelación en Chile, este artista logró triunfar en la última edición a la fecha del Festival de Viña del Mar con Chillán en la competencia internacional y sumó más seguidores al lanzar en abril su disco Relato.

Lee también: Paul McCartney reveló cuáles son sus canciones favoritas de The Beatles

Para cerrar este año, el compositor decidió poner broche de oro con una nueva versión de una de sus primeras canciones, Al revés, perteneciente a su segundo disco (Jajajajajá, 2012).

En esta ocasión, Cifuentes apostó por un nuevo arreglo con orquesta de chelos, violas y violines, y sumar la voz de una de sus inspiraciones: su abuela Lía.

Al respecto, su autor cuenta: “Esta sigue siendo la canción que más recuerda mi abuela de todas las que yo hago, y este año nos propone eso, entender que lo urgente es nuestra familia, nuestro círculo más cercano. Volver a grabarla es reconectarme con todo aquello”.

Lee también: Germán Torres y el rol de la música en la educación: Es una estrategia “más humana, amable y mucho más significativa”

“Este año quise cantar con mi abuela porque me gusta mucho su voz, me gusta mucho que ella también tenga la posibilidad de grabar por primera vez a sus 92 años. Además, quisiera que esta canción se transformara en celebrar los talentos que tenemos en la propia casa y no tener que necesariamente salir a buscarlos afuera”, añade.