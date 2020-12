Tras largos meses de encierro y silencio absoluto, Paul McCartney ha vuelto a estar en el ojo público gracias a la edición de McCartney III, su nuevo disco que grabó casi por completo en solitario y durante los días de confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Con el propósito de promocionar este trabajo, el músico británico fue entrevistado por Zane Lowe en su programa para Apple Music, donde confesó que la música lo ayudó a vivir de mejor forma este año.

“Fue realmente bueno poder tocar música e inventar música, y poner tus pensamientos, tus miedos, tus esperanzas y tu amor en la música. Debo decir que eso me salvó durante los tres o cuatro meses que me llevó hacerlo”, sostuvo respecto al proceso que terminó en la creación de su décimo octavo álbum de estudio.

En el programa Paul también se refirió a sus años como integrante de The Beatles y reveló cuál es la canción que más le gusta dentro de la discografía de su vieja banda: “Siempre digo You Know My Name (Look Up The Number), que es un alocado pequeño lado B que nadie conoce, pero nos divertimos mucho haciéndolo. Es como un pequeño disco de comedia, y solo recuerdo la alegría de hacerlo”.

Junto a esta, Macca mencionó otras de sus composiciones preferidas: “Creo que Strawberry Fields Forever es una gran canción; creo que Hey Jude funcionó muy bien. Tengo muchos temas favoritos, amo Blackbird y Eleanor Rigby”.

En la misma línea, afirmó que la canción que más veces escuchó en su vida es Let It Be: “Es la que más se ha extendido, llegó a todos lados”, sostuvo.

En paralelo al lanzamiento de McCartney III, en estos días la banda de Liverpool hizo noticia en estos días con la publicación del primer adelanto de Get Back, documental que prepara Peter Jackson con un metraje de más de 50 horas grabado en enero de 1969, durante las sesiones de grabación del álbum Let it Be, proceso que culminó con el mítico show en la azotea de las oficinas de Apple. La cinta se estrenará en agosto del 2021.