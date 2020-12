(CNN en Español) — Eminem lanzó un nuevo álbum sorpresa, un compañero de su undécimo álbum de estudio, Music to Be Murdered By.

El rapero de Detroit lanzó Music to Be Murdered By — Side B el jueves a la medianoche. El álbum, producido por Eminem y su colaborador Dr. Dre, también cuenta con la participación de DJ Premier, Ty Dolla $ign y Sly Pyper.

Eminem también adoptó un enfoque de lanzamiento sorpresa para sus dos álbumes anteriores, Music to Be Murdered By, lanzado en enero y Kamikaze, lanzado en 2018.

Entre las 16 canciones nuevas se encuentra una pista inclinada Zeus, en la que el rapero ofrece una disculpa a Rihanna por la letra de hace una década sobre Chris Brown que se filtró en 2019.

En la canción, Eminem rapeó que “se puso del lado” de Brown después de que este último se declaró culpable de violencia física y amenazar de muerte a la artista, quien entonces era su pareja.

La nueva letra decía: “Pero yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto / Y de todo corazón, disculpas, Rihanna“, rapea. “Por esa canción que se filtró, lo siento, Ri / No tenía la intención de causarte dolor. De todos modos, estuvo mal de mi parte”.