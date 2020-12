En la víspera de las celebraciones de fin de año, el mundo de la música presenta distintas novedades para alcanzar a dejar un última marca antes de cerrar la temporada.

En esta semana nos encontramos con el esperado nuevo álbum de Paul McCartney, nuevos singles de artistas chilenos como Alodia, Pascuala Ilabaca y Lanza Internacional, y desde otras partes del mundo como la argentina Cazzu y la vocalista de Paramore, Hayley Williams.

Lee también: Hello 2021, el show virtual de fin de año que prepara YouTube con J Balvin, Karol G y Dua Lipa

Discos

Paul McCartney – McCartney III

Aprovechando los meses de encierro producto de la pandemia, la leyenda de la música británica encontró la creatividad necesaria para dar forma a su tercer disco homónimo. Se trata de su trabajo más experimental y rockero de los que ha venido lanzando en los últimos años, con un sonido crudo y un espíritu libre, gracias a que el propio Paul tocó la mayoría de los instrumentos. Destacan la joya pop Seize The Day, Slidin’ y la extensa Deep Deep Feeling.

Escucha el disco aquí

Los Tres – Unplugged 20 Años

Como un regalo de Navidad, Los Tres publicaron oficialmente el show en el que celebraron los 20 años de su mítica presentación en el MTV Unplugged. El disco se puede encontrar en plataformas digitales, CD y vinilo doble.

Escucha el disco aquí

Eminem – Music To Be Murdered By – Side B

El rapero estadounidense está nuevamente a la carga con un nuevo trabajo en el que se codea con nombres como DJ Premier, Ty Dolla $ign, Dr. Dre y White Gold. Entre sus temas destaca el single GNAT, que cuenta con un notable y contingente video.

Escucha el disco aquí

Nano Stern y Simón González – Ya Es Tiempo: Homenaje a Congreso

El cantautor chileno unió fuerzas con el hijo de Sergio “Tilo” González, compositor y fundador de Congreso, en el que revistan parte del catálogo de la icónica agrupación de Quilpué, incluyendo piezas clásicas como Tus ojitos, Hijo del sol luminoso y En todas las esquinas.

Escucha el disco aquí

Hayley Williams – Petals For Armor: Self-Serenades

La líder de Paramore quiso hacer un regalo para su fanatizada: un EP con versiones acústicas de los temas de su álbum debut, Petals For Armor. Entre sus tracks se destacan Simmer y Find Me Here, única canción inédita de este lanzamiento.

Escucha el disco aquí

Lee también: “Diego Torres Sinfónico”: El especial concierto de Navidad que trae TNT

Singles

Cazzu

La llamada “jefa del trap”, nominada recientemente al Grammy Latina, continúa sumando hits a su playlists con Gatita Gangster, un tema más cercano al reggaetón, en la que suma fuerzas con tres otras colegas de ruta de Argentina: Chita y Lara.

Mira el video aquí

Lanza Internacional

La banda chileno-mexicana continúa entregando pistas de lo que será su segundo largaduración con un single de rock puro: De policía a ladrón, tema que nace como una crítica directa hacia la clase política a nivel latinoamericano.

Mira el video aquí

Alodia

Preparando el terreno para lo que será su primer disco, que planea lanzar en el primer semestre del 2021, la banda chilena comparte este viernes Los Gatos, un corte dream pop que cuenta además con un llamativo video grabado en el Cajón del Maipo, bajo la dirección de Pascal Krumm.

Mira el video aquí

Pascuala Ilabaca

El próximo 8 de enero, la cantautora nacional planea lanzar un nuevo EP llamado Amatoria, trabajo orquestado por Simón González e interpretado por un cuarteto de cuerdas femenino. El segundo adelanto de este material es Ranchera Antiposesiva, que cuenta además con un notable video ambientado en un bar de Valparaíso de los años 40.

Mira el video aquí