“Pensé que iba a morir” endeudado: Actor de The Pitt cuenta que pudo pagar millonario préstamo universitario tras la serie

Patrick Ball, quien interpreta al Dr. Frank Langdon, se emocionó al revelar que logró pagar cerca de $71 millones en deudas estudiantiles tras ser fichado en The Pitt.

El actor Patrick Ball, integrante del elenco del drama médico de HBO Max The Pitt, se emocionó al revelar que logró pagar su deuda universitaria tras ser fichado en la serie.

Según contó en entrevista con Cultured, la suma bordeaba los $80 mil dólares (alrededor de $71 millones de pesos).

“Pagué mis préstamos estudiantiles como a los tres meses de haber sido sido fichado en The Pitt, y fue un momento muy profundo, porque pensé que me iba a morir con ellos”, explicó entre lágrimas, según el medio estadounidense.

Asimismo, describió el impacto personal que le generaba la incertidumbre económica.

“Tenía una deuda de $80 mil dólares y había pasado por una serie de relaciones fallidas donde mi inseguridad financiera era un verdadero problema. Pensé que iba a vivir así para siempre, y es algo muy pesado con lo que vivir”.

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El actor de 36 años también contó que, mientras vivía en Nueva York, llegó a tener varios trabajos al mismo tiempo para lograr mantenerse.

Entre ellos, turnos en una cafetería y un restaurante, además de labores como asistente de vestuario deAnd Just Like That…, secuela de la serie Sex and the City.

Uno de los empleos que mencionó fue participar como actor en capacitaciones corporativas para simular conversaciones difíciles.

Contó que era contratado para que ejecutivos practicaran cómo despedir a alguien, y lo resumió así: “Me han despedido más veces que a cualquiera que hayas conocido. Miles de veces”.

La trayectoria estudiantil de Ball incluyó la Escuela de Artes Visuales y Escénicas de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro (UNCG) y la Escuela de Arte Dramático de Yale.

El intérprete señaló que, tras quedar sin deuda, llegó a plantearse que el logro no dependía del futuro de la serie.

“Cuando mi cuenta quedó en cero, recuerdo haber pensado: “Si esta serie funciona, genial. Si no funciona, no me pueden quitar eso. Estoy libre de deudas. No hay vuelta atrás‘”, planteó.

Pero sus dudas fueron en vano. Tras su estreno en enero de 2025, The Pitt logró un gran impacto, tanto en la recepción pública como entre la crítica.

Entre sus múltiples galardones, están el Emmy a Mejor Serie de Drama en septiembre de 2025, además de Mejor Serie Dramática en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro 2026.