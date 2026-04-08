Latin GRAMMY: Daddy Yankee recibirá homenaje como Persona del Año 2026

El puertorriqueño será distinguido el 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana Latin GRAMMY. La gala, en tanto, incluirá un concierto tributo con versiones de su repertorio interpretadas por otros artistas.

La Academia Latina de la Grabación anunció que el artista puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, fue elegido como Persona del Año 2026.

El reconocimiento se entregará en una gala especial el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Las Vegas, en el marco de la Semana Latin GRAMMY.

La distinción de Persona del Año reconoce a artistas por su trayectoria dentro de la música latina y por actividades humanitarias.

El homenaje contempla un concierto tributo con versiones de su repertorio interpretadas por otros músicos invitados, de acuerdo con la información difundida por la Academia.

Daddy Yankee, en tanto, señaló que el reconocimiento “es un sueño hecho realidad” y que “representa años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, según la cita difundida por la organización.

El homenaje se realizará durante la semana en que se desarrollan las principales actividades asociadas a los Latin GRAMMY en Las Vegas.

El puertorriqueño será el primer artista del género urbano/reggaetón en recibir este reconocimiento.