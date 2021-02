(CNN en Español) — Taylor Swift reestrenó este viernes uno de sus primeros hits que la hizo conocida, Love Story, esta vez bajó el título Love Story (Taylor’s Version).

El anuncio fue realizado sólo un día antes, este jueves, por la artista, quien dio a conocer que realizará una nueva grabación de su disco Fearless, de 2008, que se lanzará el 9 de abril.

Según indicó, Fearless (Taylor’s Version) estará compuesto por 26 canciones, incluidas 6 que “nunca han sido lanzadas desde la bóveda”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Pero, ¿por qué dedica su tiempo a volver a grabar un álbum que lanzó hace 13 años una de las artistas más importantes de la música?

Lee también: Pedro Pascal y Bella Ramsey de “Game of Thrones” serán Joel y Ellie en serie de “The Last of Us”

Fearless —para aquellos que no viven y respiran con las noticias de Taylor Swift— es su disco más exitoso. Vendió más de 7 millones de álbumes.

Sin embargo, la estrella del pop no es la dueña de las grabaciones maestras de las canciones de ese álbum, ni de ninguna canción de los álbumes que grabó antes de Lover en 2019. Eso incluye grandes éxitos como We Are Never Ever Getting Back Together, Mine y Shake It Off.

Al volver a grabar sus éxitos, Swift puede recuperar el control sobre sus grabaciones, o al menos la nueva “versión de Taylor” de las mismas.

“Las grabaciones que hizo originalmente se hicieron en un momento diferente y bajo diferentes objeciones contractuales y legales. No está contenta con esto”, dijo a CNN Business Serona Elton, directora del programa de negocios musicales de la Escuela de Música Frost en la Universidad de Miami. “Ahora ella tiene el control total de las grabaciones, aunque esto no cambia el control de las grabaciones antiguas“, explicó.

Lee también: Lucasfilm anuncia que Gina Carano no seguirá en “The Mandalorian” tras publicaciones “aberrantes”

Cuando un artista firma con un sello, el arreglo legal típico concede a la compañía discográfica la propiedad de los derechos de autor de las grabaciones. Esto se conoce comúnmente como grabación “maestra”.