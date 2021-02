La adaptación a la televisión de The Last of Us, uno de los videojuegos más destacados de la década, va tomando forma. Durante la madrugada de este jueves se anunció que ya se definió a los dos protagonistas.

De acuerdo al medio Deadline, Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los encargados de darle vida en la versión de HBO a Joel y Ellie, los dos personajes principales de la historia ambientada en un Estados Unidos post apocalíptico azotado por una pandemia.

Así también lo confirmó el propio estudio a cargo de la franquicia, Naughty Dog, quienes en su cuenta de Twitter escribieron que “¿les contamos que estamos armando el elenco? Entusiasmados de ver a Pedro pascal junto a Bella Ramsey en la serie de The Last of Us de HBO“.

El chileno viene de un exitoso 2020, donde se sigue consolidando como un interesante estrella de Hollywood, con proyectos como la serie The Mandalorian y la película Wonder Woman 1984. Pascal no es un rostro nuevo para HBO, ya que fue Oberyn Martell en la exitosa serie Game of Thrones.

Did we say we’re building out the cast? Thrilled to see @PedroPascal1 join @BellaRamsey on the @HBO series of The Last of Us 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/xUODu1ypdX — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 11, 2021

Pese a que jamás se toparon en una escena, Bella Ramsey también viene procedente del mundo de Westeros. Mientras el personaje del actor pasó sus bajo el inclemente sol de King’s Landing y Dorne, Lyanna Mormont (Ramsey) se enfrentó al frío, a la nieve del norte y al ejército del Rey de la Noche en Invernalia.

Uno de los creadores del juego exclusivo de PlayStation, Neil Druckmann, comentó la noticia, indicando que “estamos muy entusiasmados de incluir a Bella en la familia de The Last of Us“, mientras que de Pascal sostuvo que “yyyyyyy aquí está la otra mitad, feliz de tener a Pedro abordo de show”.

We're absolutely thrilled to have Bella join the TLoU family! https://t.co/4v9TbLhcMr — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Por su parte, el propio actor de Narcos se refirió a la serie, indicando que “no importa lo que pase, sigue buscando algo por lo que luchar”, en relación a una frase que dice uno de los personajes en la historia del videojuego.

TLoU, como también es conocida la franquicia, cuenta con dos juegos y un DLC, el primero salido en 2013, el spin off en 2014 y la segunda parte de 2020. Todos han sido premiados por la comunidad de los videojuegos y generaron una sólida base de seguidores.

La serie de HBO se espera adapte la primera parte de la historia, que cuenta cómo Joel conoce a Ellie y su travesía cruzando medio EE.UU. en medio de una especie de agresivos zombies y batallando contra diversos grupos de sobrevivientes.

Hasta el momento no hay mayores detalles ni una eventual fecha de estreno.