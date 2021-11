Taylor Swift presentó el pasado viernes “Red (Taylor’s Version)”, una nueva versión de su aclamado álbum de 2012 “Red”, como parte de su misión continua de recuperar la propiedad de su antigua música.

El remake del popular disco de la cantante ganadora del premio Grammy cuenta con 30 pistas, incluidas las colaboraciones musicales de Phoebe Bridgers, Gary Lightbody, Ed Sheeran y Chris Stapleton. Además, Swift presentó nueve canciones inéditas que no incluyeron el producto final en 2012.

Pero, no solo en redes sociales hizo eco el estreno de la nueva versión de “Red”. Este sábado, Spotify anunció que el álbum de Taylor Swift rompió dos récords en tan solo 24 horas.

Según señaló la plataforma de streaming en su cuenta de Twitter, la cantante norteamericana pasó a ser la mujer más reproducida en un día en la historia de Spotify, superando las 122 millones de reproducciones durante el viernes.

Además, batió el récord del álbum más reproducido de una mujer en un día, alcanzando más de 90,8 millones de transmisiones en su primer día.

Esta no es la primera vez que Swift rompe con los charts de Spotify. En 2020, su álbum Folklore superó las 80,6 millones de escuchas en las primeras 24 horas.

We’ll remember this day in history all too well. Congratulations @taylorswift13 ❤️ pic.twitter.com/rwm7iwLldx

— Spotify (@Spotify) November 13, 2021