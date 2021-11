(CNN) – Es oficial. Taylor Swift ha desbloqueado la bóveda.

Este viernes, la cantante ganadora del premio Grammy presentó Red (Taylor’s Version), una nueva grabación de su aclamado álbum de 2012 Red, como parte de su misión continua de recuperar la propiedad de su música antigua.

Mientras que el álbum original tenía 16 pistas, “Red (Taylor’s Version)” es una épica de 30 pistas, con colaboraciones musicales con Phoebe Bridgers, Gary Lightbody, Ed Sheeran y Chris Stapleton. También incluye nueve canciones inéditas que no incluyeron el producto final en 2012.

Y adivinando por las reacciones en las redes sociales, volver a visitar el pasado no siempre es una mala idea. “Estoy llorando @taylorswift13 #RedTaylorsVersion”, escribió un fan en Twitter, mientras que otro dijo: “Taylor Swift simplemente golpea diferente y especialmente cuando estamos hablando de rojo”.

Entre los críticos musicales, la acogida también fue muy positiva. Rob Sheffield de Rolling Stone, que le otorgó cinco estrellas al álbum, describió el proyecto como “un tributo a lo lejos que ha viajado, pero te hace sentir aún más emocionado por el próximo destino al que se dirige”.

Escribiendo específicamente sobre la versión perdida de 10 minutos de All Too Well, dijo que Swift “toma su propia obra maestra, lo rompe todo, lo rompe como una promesa, destroza su tapiz y lo reconstruye en una nueva epopeya de desamor, el doble de tiempo y el doble de loco”.

Según Chris Willman de Variety, Swift se beneficia de tener de nuevo a bordo a casi todos los productores originales del álbum. Sin embargo, escribe: “Una impresión inicial general es que el material más acústico es más fácil de recrear exactamente sin el productor Nathan Chapman que sus primeras incursiones en el electro-pop sin Max Martin”.

No obstante, dice, la colección de nueve canciones inéditas “no tiene un verdadero fracaso en el grupo”. En una reseña de cuatro estrellas titulada “Una recaída de la angustia “, Hannah Mylrea de NME dice que la voz madura de Swift, de 31 años, es el cambio más significativo.

“Red (Taylor’s Version)” es el segundo de la serie del proyecto de regrabación de Swift. En abril de este año encabezó la lista Billboard 200 con Fearless (Taylor’s Version), que fue la reelaboración de su segundo álbum de 2008, Fearless.

Swift anunció previamente planes para volver a visitar sus primeros álbumes (desde su debut homónimo de 2006 hasta Reputation de 2017) en un intento por recuperar la propiedad del trabajo que lanzó bajo su antiguo sello Big Machine Records.

La superestrella manager Scooter Braun adquirió las grabaciones maestras de los primeros seis álbumes de Swift en 2019, a pesar de sus objeciones. Swift confirmó en una publicación de Twitter en noviembre del año pasado que los maestros se han vendido a Shamrock Holdings.

Tras el lanzamiento de Red (Taylor’s Version), Swift agradeció a los fanáticos por inspirarla a recuperar su arte y les dijo a sus 89 millones de seguidores en Twitter: “Nunca hubiera sido posible volver atrás y rehacer mi trabajo anterior, descubrir arte perdido y gemas olvidadas en el camino si no me hubieran envalentonado. Red está a punto de ser mío de nuevo, pero siempre ha sido nuestro. Ahora empezamos de nuevo”.

