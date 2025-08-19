Cultura cine

Tarantino se sincera: Inglourious Basterds es su “obra maestra”, pero Kill Bill la película que “nació para hacer”

Por Camila Morandé

19.08.2025 / 08:21

{alt}

Con más de tres décadas de filmografía, el cineasta repasó públicamente sus películas más influyentes, destacando las razones que lo llevaron a considerar algunos títulos como piezas fundamentales de su legado artístico.

Quentin Tarantino puso nombres y apellidos a sus éxitos.

En el podcast The Church of Tarantino, grabado en Los Ángeles, el reconocido director de Hollywood evaluó su filmografía, destacó su obra maestra, su favorita y el filme que sintió hecho para él.

También explicó por qué no dirigirá la secuela de Once Upon a Time in Hollywood ni seguirá adelante con The Movie Critic.

¿Qué dijo Tarantino respecto a sus propias películas?

Consultado por su propio ranking, el cineasta afirmó: “Once Upon a Time in Hollywood es mi favorita, Inglourious Basterds es la mejor”.

Y amplió la idea con una tercera definición: “Pero creo que Kill Bill tiene esas características definitorias de lo que es una película al estilo Quentin… Así que creo que Kill Bill es la película que nací para hacer. Supongo que Inglourious Basterds es mi obra maestra, pero Once Upon a Time in Hollywood es mi favorita.”

El director también diferenció entre guion y puesta en escena: “Pienso que Inglourious Basterds es mi mejor guion, y Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood vienen justo detrás”, dijo, antes de subrayar su trabajo de realización.

“Hay un aspecto de Hateful Eight que, en realidad, opino que es probablemente mi mejor dirección de mi material… es sólido, está ahí mismo y de hecho creo que es mi mejor servicio a mi propio material como director”.

Lee también: “Me vieron como israelí, no como actriz”: Gal Gadot habla sobre el fracaso en taquilla de Blancanieves y las críticas en su contra

Sobre la anunciada secuela del universo de Once Upon a Time in Hollywood, The Adventures of Cliff Booth, Tarantino explicó por qué cedió la dirección.

“Amo este guion, pero sigo caminando por el mismo terreno por el que ya caminé… Simplemente, me quitó un poco el entusiasmo. Esta última película, tengo que volver a no saber lo que estoy haciendo. Tengo que estar en territorio inexplorado”.

El proyecto será dirigido por David Fincher para Netflix.

Finalmente, detalló por qué archivó su planeada décima película, The Movie Critic: “No estaba realmente entusiasmado con dramatizar lo que escribí cuando estaba en la preproducción. No había nada que resolver. Ya más o menos sabía cómo convertir L.A. en un tiempo más antiguo. Era demasiado parecida a la última”.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Advierten por correo malicioso que ocupa la imagen de BancoEstado para robar datos de usuarios
Colo Colo y Palestino se enfrentan en un horario poco habitual tras la salida de Almirón: ¿Quién dirige?
Hamas dice que aceptó propuesta de alto al fuego presentada por Qatar y Egipto
Minsal actualiza alerta alimentaria por presencia de Listeria en salmón ahumado Cuisine & Co y SouthWind
Tarantino se sincera: Inglourious Basterds es su "obra maestra", pero Kill Bill la película que "nació para hacer"
Alerta climática complica a la U en la previa de su visita a Independiente