“Me vieron como israelí, no como actriz”: Gal Gadot habla sobre el fracaso en taquilla de Blancanieves y las críticas en su contra

Tras la polémica nacida por una entrevista en la que la actriz vinculó los malos resultados del filme con la presión hacia celebridades para pronunciarse contra Israel, aclaró a través de redes sociales que sus palabras fueron “emocionales” y reconoció que “el éxito nunca está garantizado” en la industria.

La actriz israelí Gal Gadot explicó sus recientes declaraciones en las que vinculaba el bajo desempeño de Blancanieves, adaptación en acción real de Disney, con la presión a celebridades para pronunciarse en contra de Israel.

A través de redes sociales, la intérprete matizó sus palabras y aseguró que hay múltiples factores que inciden en el éxito o fracaso de una película.

¿Cómo comenzó todo?

En una entrevista con el programa The A Talks, transmitido en Israel y citada por The Jerusalem Post el 15 de agosto, Gadot afirmó: “Primero que todo, tengo que decir que realmente disfruté filmando esta película (…). Incluso disfruté trabajar con Rachel Zegler. Reíamos, conversábamos y fue divertido. Yo estaba segura de que iba a ser un gran éxito”.

La intérprete sostuvo que, tras los ataques del 7 de octubre de 2023, “lo que está pasando en todo tipo de industrias, y también en Hollywood, es que hay mucha presión sobre las celebridades para que hablen en contra de Israel”.

Y agregó: “Siempre puedo explicar y tratar de dar contexto sobre lo que está ocurriendo aquí, pero al final la gente decide por sí misma. Me decepcionó que la película se viera muy afectada por eso y no le fuera bien en la taquilla”.

La aclaración posterior

Sin embargo, en una historia de Instagram publicada por la actriz el domingo 17 de agosto, la estrella aclaró sus dichos.

“Fue un honor participar en una entrevista extraordinaria con entrevistadores inspiradores, cuyas preguntas van directo al corazón”, comenzó escribiendo.

“A veces, respondemos a las preguntas desde un lugar emocional. Cuando la película se estrenó, sentí que quienes están en contra de Israel me criticaron de una manera muy personal, casi visceral. Me vieron, primero y ante todo, como israelí, no como actriz. Esa fue la perspectiva desde la que hablé cuando respondí la pregunta”, continuó.

Gadot, en tanto, cerró el mensaje añadiendo que su intención no era atribuir el fracaso de Blancanieves únicamente al contexto político: “Por supuesto, la película no fracasó únicamente por presiones externas. Hay muchos factores que determinan por qué un filme tiene éxito o no, y el éxito nunca está garantizado”.