Juez federal anula el cobro de $100.000 que Trump impuso a las visas H-1B

(CNN) – Un juez federal bloqueó este lunes la tarifa de $100.000 que la administración Trump exigía para solicitar visas H-1B, el programa mediante el cual empresas estadounidenses contratan profesionales extranjeros en campos especializados. El juez de distrito Leo Sorokin, con sede en Boston y designado por el expresidente Barack Obama, declaró la medida inconstitucional en un fallo de 42 páginas.

Sorokin fue categórico: “El presidente no tenía poder ni autoridad delegada para imponer un impuesto sobre las peticiones H-1B”. El magistrado argumentó que, si bien la legislación federal de inmigración otorga cierto margen de maniobra al ejecutivo, en ningún punto el Congreso le transfirió la facultad de establecer nuevos impuestos en materia migratoria.

El origen del caso y el alcance de las visas H-1B

El caso lo presentó en diciembre una coalición de fiscales generales estatales demócratas, meses después de que Trump implementara el requisito argumentando que el programa estaba siendo sobreexplotado. Las visas H-1B permiten a profesionales extranjeros con al menos una licenciatura trabajar en sectores considerados especializados. Son válidas por tres años y renovables por otros tres, y economistas las describen como un instrumento clave para la competitividad de las empresas estadounidenses.

La administración Trump defendió la medida alegando que otras disposiciones de la ley migratoria federal le daban atribuciones para implementarla, argumento que Sorokin rechazó de forma directa. CNN solicitó una declaración al Departamento de Justicia, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación.