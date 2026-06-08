Bono de Protección: ¿Cómo acceder al beneficio que se paga por hasta dos años?

El Gobierno entregó detalles sobre el acceso al Bono de Protección (ex Bono Dueña de Casa) que entrega el Estado de manera automática a quienes cumplan con el requisito.
El beneficio contempla un pago mensual de hasta dos años y no es necesario postular para adquirirlo.
Cómo acceder al Bono de Protección
Para tener acceso al bono, las personas deben ser parte de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, que son parte del Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Para ser parte de estos programas, se debe haber aceptado la invitación que el Ministerio hace a las familias y personas seleccionadas en base a sus características.
En concreto, se selecciona en función de los antecedentes entregados en el Registro Social de Hogares (RSH).
Luego de firmada la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención, se lleva a cabo el proceso de gestión y pago del Bono de Protección.
¿Cuánto dinero entrega el Bono de Protección?
El Gobierno detalló que el bono entrega mensualmente por hasta dos años el siguiente monto:
- Primeros 6 meses: $24.523
- 7° a 12° mes: $18.664
- 13° al 18° mes: $12.832
- 19° al 24° mes: $22.007 (valor correspondiente al monto del Subsidio Familiar, SUF)
¿Quién puede cobrar el Bono de Protección?
El cobro puede ser realizado por la persona que viva sola o el integrante de la familia que corresponda, de acuerdo al siguiente orden de prioridad:
- Prioridad 1: Madre de personas menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental o de personas que puedan ser causantes del Subsidio Único Familiar.
- Prioridad 2: Mujer mayor de 18 años de edad que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.
- Prioridad 3: Mujer mayor de 18 años que desempeñe la función de dueña de casa.
- Prioridad 4: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las prioridades 1, 2 o 3, se pagará el bono al hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar.
- Prioridad 5: Si no se cumplen las condiciones anteriores, recibirá el bono cualquier mujer mayor de 18 años de edad. Si no puede o no existe una mujer mayor de edad, se pagará a cualquier hombre mayor de 18 años.
- Prioridad 6: En caso que no sea aplicable ninguna de las prioridades anteriores, el bono se pagará a la persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.
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