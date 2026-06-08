Bono de Protección: ¿Cómo acceder al beneficio que se paga por hasta dos años?

El Gobierno entregó detalles sobre el acceso al Bono de Protección (ex Bono Dueña de Casa) que entrega el Estado de manera automática a quienes cumplan con el requisito.

El beneficio contempla un pago mensual de hasta dos años y no es necesario postular para adquirirlo.

Cómo acceder al Bono de Protección

Para tener acceso al bono, las personas deben ser parte de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, que son parte del Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Para ser parte de estos programas, se debe haber aceptado la invitación que el Ministerio hace a las familias y personas seleccionadas en base a sus características.

En concreto, se selecciona en función de los antecedentes entregados en el Registro Social de Hogares (RSH).

Luego de firmada la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención, se lleva a cabo el proceso de gestión y pago del Bono de Protección.

¿Cuánto dinero entrega el Bono de Protección?

El Gobierno detalló que el bono entrega mensualmente por hasta dos años el siguiente monto:

Primeros 6 meses: $24.523

7° a 12° mes: $18.664

13° al 18° mes: $12.832

19° al 24° mes: $22.007 (valor correspondiente al monto del Subsidio Familiar, SUF)

¿Quién puede cobrar el Bono de Protección?

El cobro puede ser realizado por la persona que viva sola o el integrante de la familia que corresponda, de acuerdo al siguiente orden de prioridad: