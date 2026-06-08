Gobierno designa nuevos miembros de la Comisión Verdad y Niñez: ¿Quiénes son los comisionados?

El Ministerio de Justicia, por encargo del presidente José Antonio Kast, designó a los nuevos integrantes de la Comisión Verdad y Niñez.

Cabe recordar que el pasado 2 de mayo se produjo una renuncia “masiva” de los anteriores miembros: Soledad Larraín, entonces presidenta, junto a Matías Marchant, Marí Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.

A través de una carta, los comisionados explicaron que su salida se produjo porque “no se han resguardado las condiciones mínimas para cumplir el mandato encomendado”.

Cabe recordar que este organismo fue creado a fines de 2024 por el expresidente Gabriel Boric y tiene como objetivo esclarecer violaciones de derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la custodia del Estado entre 1979 y 2024.

Nuevos integrantes de la Comisión Verdad y Niñez: ¿Quiénes son?

La presidenta de la Comisión será Blanquita Honorato, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Administración Pública por la New York University.

Honorato se desempeñó como subsecretaria de la Niñez durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera y tiene una “larga trayectoria en el desarrollo de políticas públicas y programas de protección de la niñez”.

El vicepresidente será Ignacio Sánchez, médico pediatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile y exrector de la misma casa de estudios durante 15 años.

Sánchez tiene una amplia trayectoria en el mundo académico y de gestión institucional; actualmente es director y asesor en diversas instituciones de protección de la niñez.

Branislav Marelic, abogado de la Universidad de Chile y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la misma casa de estudios. Fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entre 2016 y 2019. Tuvo a su cargo la Misión de

Observación Sename, cuyo informe fue presentado en 2017.

Tiene “amplia experiencia en materias de derechos humanos y estándares internacionales de protección”.

También será comisionada Paulina Benavente, “psicóloga experta y asesora en el acompañamiento y reparación de víctimas en contextos de abuso eclesial, con una amplia trayectoria en el desarrollo de iniciativas de prevención, apoyo y procesos de reparación”.

Y Jorge Rojas, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundador de Coaniquem y Premio Nacional de Medicina 2024, es “reconocido nacional e internacionalmente por su extenso trabajo en la protección de niños,

niñas y adolescentes”.