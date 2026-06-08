“Chucky” Lozano lamenta ausencia de Chile en el Mundial y recuerda el 7-0: “Fue una derrota dolorosa”

El futbolista mexicano Hirving “Chucky” Lozano conversó con CNN Deportes desde Ciudad de México, en la previa del inicio del Mundial 2026, y se refirió al presente de La Roja, que quedó fuera de la cita planetaria por tercera vez consecutiva.

El atacante, mundialista con México en Rusia 2018 y Qatar 2022, fue consultado por el momento de la Selección Chilena, que no disputa una Copa del Mundo desde Brasil 2014.

“Chile siempre ha sido una selección importante a nivel mundial. Tuvieron unos años de mucha gloria, muy buena y con grandes jugadores. Era muy respetada esa selección”, afirmó Lozano.

“Triste de que no esté en los Mundiales”

En esa línea, el Chucky lamentó la ausencia del equipo nacional en el torneo que comienza este jueves en México, Estados Unidos y Canadá.

“Triste de que no esté en los Mundiales, pero bueno, yo creo que en algún momento van a regresar con muy buen nivel como lo tuvieron”, sostuvo.

El recuerdo del 7-0 ante Chile

Lozano también fue consultado por el histórico 7-0 de Chile sobre México en la Copa América Centenario 2016, una de las victorias más recordadas de la Generación Dorada.

El delantero reconoció que aquel resultado fue especialmente duro para el fútbol mexicano.

“Es fútbol, puede pasar, pasó en ese momento. La verdad que uno lo vivió mal porque fue una derrota dolorosa”, señaló.

Pese a ese recuerdo, el atacante destacó el nivel que tenía la selección chilena en esa época.

“Hay que ver otra selección así como la que era ese Chile, porque tenían unos grandes jugadores jugando en alto nivel y eran buenísimos”, dijo.

“Esa selección en esa Copa América fue bicampeona y la verdad que esa selección se queda en los recuerdos”, agregó.

Portugal: La candidata de Lozano

Durante la entrevista, Lozano también habló sobre el Mundial 2026 y las expectativas de México, país que debutará este jueves frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Sobre el estreno del equipo dirigido por Javier Aguirre, el delantero advirtió que los primeros partidos siempre son complejos, especialmente para una selección local.

“Va a ser difícil, todas las selecciones son difíciles. Lo tienen que trabajar mucho, vivirlo y disfrutarlo porque un Mundial es algo increíble, algo que te queda en la memoria”, comentó.

Además, al ser consultado por su candidato para levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio, Lozano eligió a Portugal.

“Veo a Portugal. La verdad que se lo merecen y creo que tiene muy buena selección”, cerró.