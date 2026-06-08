Camila Flores denuncia filtración de imágenes íntimas: “Mi exmarido, coludido con otras personas, ha difundido fotos privadas mías”

La senadora Camila Flores (RN) denunció una filtración de imágenes íntimas suyas durante las últimas horas.

La situación fue abordada en un video subido a sus redes sociales, en el que informaba que ya había hecho la denuncia respectiva ante la justicia y en el que, además, apuntaba como culpable a su exesposo.

En el registro, la parlamentaria señaló que “mi exmarido —coludido con otras personas— ha difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita, ilegal. Hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada”.

Del mismo modo, apuntó que “es increíble lo que el despecho y lo que la falta de entendimiento puede provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra, y que la relación simplemente se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro”.

“Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie, y tiene todo el derecho a rehacer su vida con quien quiera, todas las veces que quiera y con quienes quiera. Él no tenía por qué estar haciendo este tipo de acciones, porque yo no tenía por qué darle cuentas a él ni a nadie. Este es mi caso, y sin duda el que deben estar sufriendo muchas mujeres”, añadió.

A su vez, relató que “yo me separé, le pedí a mi exmarido que abandonara la casa. No tenía ninguna relación con él. De hecho, la justicia había decretado una orden de alejamiento por violencia intrafamiliar, violencia que él había ejercido por sobre mi persona. Acción por violencia intrafamiliar que el mismo día 15 de diciembre presenté, día en que tuvo que abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque él se negaba a irse”.

También recalcó que dicha situación también estaría afectando a su hija: “Por despecho, por odio o por violencia, este señor busca manchar mi imagen. Y hacerme todo el daño que pueda. Eso no podemos tolerarlo como sociedad, ni conmigo ni con ninguna mujer. Nadie tiene derecho a destruir a una mujer solo por despecho. Además, en este caso hay una niña pequeña —mi hija— a la que quien también se le está dañando y se le está exponiendo. Ninguna persona tiene derecho a hacerlo, a destruirle la vida a otro simplemente porque lo dejaron, por ser despechado”.

Finalmente, recalcó que “espero que la justicia actúe y nos proteja de estos actos brutales y criminales”.