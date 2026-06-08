Con la vista en SpaceX, Anthropic y OpenAI: Más de dos tercios de las OPI de la última década fueron de empresas no rentables

El mercado de ofertas públicas iniciales (OPI) atraviesa su temporada más intensa en décadas, con SpaceX, Anthropic —que presentó un borrador confidencial de S-1— y OpenAI preparándose para debutar en la bolsa.

El contexto histórico que rodea estos debuts es revelador: según un análisis de Carson Group, el 70% de las OPI realizadas entre 2011 y 2025 correspondió a empresas con ganancias negativas en los doce meses previos a su salida a bolsa.

La tendencia es estructural y viene profundizándose desde hace décadas. En los años ochenta, solo el 19% de las OPI eran de empresas deficitarias.

El 70% de las OPI entre 2011 y 2025 fueron de empresas con pérdidas

Esa proporción subió al 32% entre 1990 y 1998, se disparó al 78% durante la burbuja tecnológica de 1999 y 2000, y se estabilizó en torno al 61% entre 2001 y 2025. En la última década, el porcentaje trepó al 70%, consolidando un mercado donde la promesa de crecimiento futuro prima por sobre la rentabilidad presente.

Los datos muestran además una paradoja: las empresas no rentables tienden a registrar mayores saltos el primer día de cotización.

El retorno promedio del primer día para OPI deficitarias fue de 26,7%, frente al 13,3% de las rentables.

Sin embargo, el rendimiento a largo plazo cuenta una historia diferente: las OPI no rentables retornaron un promedio negativo de 0,5% en tres años, rezagando al mercado en 30,7 puntos porcentuales, mientras que las rentables retornaron 33,6%, aunque igualmente por debajo del mercado en 13 puntos.

SpaceX: pérdidas de US$ 4.900 millones en 2025 y valorización de 91 veces sus ventas

SpaceX reportó pérdidas netas de US$ 4.900 millones en 2025 y US$ 4.270 millones solo en el primer trimestre de 2026, y su valorización estimada de US$ 1,7 billones implica una relación precio/ventas de aproximadamente 91 veces, muy por encima de las 40 veces que históricamente han precedido los peores retornos de largo plazo.

Las OPI con ese nivel de valorización registraron saltos promedio de 93,6% el primer día, pero perdieron 44,8% en los tres años siguientes, según los mismos datos históricos.

Goldman Sachs estima que el volumen total de OPI en Estados Unidos podría alcanzar los US$ 225.000 millones en 2026, con SpaceX aportando cerca de US$ 75.000 millones por sí sola, más que el total de todas las OPI de 1999 combinadas, según Financial Times.

El análisis concluye que el verano de 2026 promete ser uno de los más notables en la historia de los mercados financieros, pero advierte que los inversionistas que buscan retornos de largo plazo deberían privilegiar empresas grandes, rentables y razonablemente valoradas, precisamente el perfil menos frecuente en los grandes momentos de euforia bursátil.