(CNN) — Decir que Spider-Man: No Way Home ha sido un gran éxito sería quedarse corto.

La última entrada en el gigante de Marvel se convirtió en la primera película en recaudar más de $ 1 mil millones en la taquilla mundial desde 2019, y rompió los récords de fin de semana de apertura cuando se estrenó por primera vez en diciembre.

La asombrosa popularidad de la película se debe, al menos en parte, a la combinación de lo antiguo y lo nuevo que surgió al traer las tres interacciones cinematográficas del icónico personaje del cómic juntas en la pantalla por primera vez.

La película vio a Tom Holland , Tobey Maguire y Andrew Garfield , quienes interpretaron a Peter Parker en al menos una película en los últimos 20 años, compartieron la pantalla juntos y emocionaron a los fanáticos que nunca pensaron que d ver los tres en el mismo marco.

Y, a pesar de su respectiva fama por interpretar a uno de los héroes más queridos de Marvel y la perdurable popularidad de la historia de Spider-Man, se sorprendieron de lo enorme que resultó ser la película.

“Siempre supe que esta película sería amada en todo el mundo”, señaló Holland, quien interpreta a la versión actual del lanzador de telarañas, en una entrevista con Deadline, publicada en línea el miércoles.

Holland aseguró que una de sus actividades favoritas desde el lanzamiento de la película es buscar en Internet para encontrar clips de las reacciones de sorpresa de los fanáticos ante la aparición de Maguire y Garfield.

Sobre el tema de cómo y por qué Garfield y Maguire regresaron a los roles que dejaron atrás hace mucho tiempo, ambos dijeron que estaban intrigados cuando recibieron la primera llamada de Amy Pascal, una de las productoras de Spider-Man: No Way Home, y Garfield sostuvo que sentía que la intención detrás de la película era “pura” y que había una “gran historia creativa”.

“Me encanta la sensación de destino del multiverso que se expande en esta película“, afirmó Garfield. “Que sin el Peter de Tobey y el Peter de Andrew presentes para el Peter de Tom en este mismo momento, es posible que no se convierta en el Peter Parker en el que se supone que debe convertirse”, agregó.

Si bien el trío pasó la mayor parte de la entrevista reflexionando sobre el legado de Spider-Man y cómo el pasado del ícono del cómic ha dado forma al presente, Holland se despidió admitiendo que todavía no está seguro de si volverá a ponerse ese famoso rojo y traje azul de nuevo cuando se le preguntó si habría más de su interpretación del personaje.

“La verdad es, y no les va a gustar la verdad, no sé la respuesta a esa pregunta… Esta película para mí fue una experiencia tan especial como podría ser”, confesó Holland. “Hay una parte de mí que siente que es el momento perfecto para saltar de un edificio y balancearse hacia la puesta de sol… Sé que amo a este personaje y sé que no estoy listo para decir adiós. Pero si es hora de decirme adiós, entonces lo haré con orgullo sabiendo que he logrado todo lo que quería con este personaje“, concluyó.