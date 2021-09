Ya está lista la quinta temporada, y final, de la famosa serie de Netflix La Casa de Papel. La culminación de la historia de los atracadores será presentado en dos partes y la primera se ha estrenado este viernes 3 de septiembre.

Según la descripción oficial de Netflix, el grupo lleva 100 horas encerrado en el Banco de España. “Han logrado rescatar Lisboa, pero el momento más oscuro está sobre ellos después de perder a uno de los suyos. El profesor fue capturado por Sierra y, por primera vez, no tiene un plan de escape”.

El relato continúa: “Justo cuando parece que nada más podría salir mal, aparece un enemigo mucho más poderoso que cualquiera que hayan enfrentado: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que comenzó como eso se convertirá en una guerra“.

Ante el esperado estreno, CNN Chile conversó con Tokio y Gandía, los personajes de este fenómeno del streaming interpretados por Úrsula Corberó y José Manuel Poga respectivamente.

Consultados por una de las definiciones sobre la etapa final que dio Alex Pina, creador de la serie: “Es como cuando se rompe con tu mujer, prácticamente un divorcio, hay que vivir este luto”, los actores concordaron. Poga indicó que “se crean vínculos muy fuertes y muy bonitos, no sabemos cuándo nos vamos a volver a encontrar”.

En tanto, Corberó sostuvo que “no queda bien cuando se estiran las cosas, todavía nos quedaba energía para poder hacer algo muy a lo grande y, aunque no he visto la última temporada, pero la he hecho y la he leído, creo que va a estar a la altura“.

Sobre el proceso de la filmación, los actores confirmaron que no hay nada predeterminado, incluso Poga asumió que “es todo una incertidumbre constante”.

Finalmente, sobre el impacto cultural que ha tenido la serie, cuya estética incluso fue replicada en una campaña política argentina, los intérpretes españoles manifestaron que no les extrañaba que esas cosas sucedieran. “Todo lo que simboliza La Casa de Papel es ese pulso al sistema, está la resistencia frente al poder corrupto y opresor, que conecta con la gente”.

