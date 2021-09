El actor británico Benedict Cumberbatch se llevó una sorpresa total en medio de la edición 78 del Festival Internacional de Cine de Venecia, tras la proyección de su nueva película.

Se trata de la producción audiovisual The Power of Dog, escrita y dirigida por Jane Campion, conocida neozelandesa que retornó a la pantalla grande tras 11 años de ausencia.

El instante que se robó la atención y los aplausos de los presentes fue la inmensa ovación que recibió Cumberbatch, que estaba acompañado de la propia directora y otro de los rostros del filme, la actriz Kirsten Dunst.

Según posteó Ramin Setoodeh, editor ejecutivo del medio estadounidense Variety, el actor fue ovacionado por más de 4 minutos. Setoodeh adjuntó un video con parte del reconocimiento de las personas que participaron de la segunda jornada del evento cinéfilo con sede en el Palazzo del Cinema de Venecia.

“Benedict Cumberbatch, de pie entre Jane Campion y Kirsten Dunst, hace una reverencia durante la #Venezia78. Ovación de pie de cuatro minutos por The Power of Dog“, escribió a través de Twitter.

El Poder del Perro, por su traducción al español, es una producción de alrededor de dos horas y media sobre un romance con drama familiar interno.

La historia tiene como locación las montañas de Montana y pretende transportar a los espectadores a 1925.

La grabación usa como referencia la novela del mismo nombre del escritor estadounidense Thomas Savage, sobre unos hermanos de campo cuya relación se divide.

