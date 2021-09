Este jueves, ABBA, uno de los grupos de pop más exitosos de todos los tiempos, anunció su regreso con nuevo disco y concierto tras 40 años de silencio.

I Still Have Faith In You y Don’t Shut Me Down son las dos primeras canciones de Voyage, álbum de la agrupación sueca que se estrenará el próximo viernes 5 de noviembre. Ambos sencillos ya están disponibles en las plataformas digitales.

Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid revelaron además que realizarán un espectáculo digital con una banda en vivo de 10 integrantes, en un estadio especialmente diseñado en Londres el 27 de mayo de 2022.

Las versiones digitales de ABBA se crearon después de semanas y meses de técnicas de captura de movimiento y rendimiento con los cuatro miembros de la banda y un equipo de 850 miembros de Industrial Light & Magic (ILM), la compañía fundada por George Lucas, en lo que es la primera incursión de la compañía en la música.

De este modo, ABBA Voyagee se realizará en el ABBA Arena, un estadio de última generación con capacidad para 3.000 personas ubicado en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. La preinscripción para entradas comienza desde ya en abbavoyage.com con entradas a la venta general a partir del martes 7 de septiembre.

“Simplemente lo llamamos Voyage y realmente estamos navegando en aguas desconocidas. Con la ayuda de nuestra juventud, viajamos hacia el futuro. No es fácil de explicar, pero tampoco se ha hecho antes”, dijo Benny.

“Es difícil decir qué ha sido lo más feliz para mí con este proyecto. Si es la participación en la creación del concierto junto con todos o estar juntos de nuevo en el estudio después de 40 años. Creo que volver a escuchar a Frida y Agnetha cantar es difícil de superar”, agregó.