“Me da lo mismo”: La ácida respuesta de Sarah Jessica Parker a quienes ven sus series solo para criticarlas

Tras el episodio final de And Just Like That (continuación de Sex and the City), Parker habló sobre el fenómeno de los “hate-watchers” y defendió la decisión de concluir la serie en su tercera temporada.

Tras el final de And Just Like That el pasado 14 de agosto, Sarah Jessica Parker abordó el fenómeno del “hate-watching” (audiencias que ven una serie para criticarla) y defendió el cierre de la continuación de Sex and the City.

En conversación con el New York Times, la actriz reconoció estar al tanto del concepto, pero aseguró que no es algo que la quite el sueño.

“No creo tener la capacidad para haber invertido mucho pensando en eso”, dijo, aludiendo a los espectadores que veían la serie para luego burlarse de ella en redes sociales.

“Siempre trabajamos increíblemente duro para contar historias que fueran interesantes o reales. Supongo que, en verdad, me da lo mismo”.

Para Parker, lo decisivo no fueron las críticas, sino la respuesta emocional de los fanáticos que se mantuvieron fieles a lo largo de tres temporadas.

Lee también: Tarantino se sincera: Inglourious Basterds es su “obra maestra”, pero Kill Bill la película que “nació para hacer”

“La razón por la que no me importa es porque ha sido enormemente exitosa, y las conexiones que ha hecho con el público han sido muy significativas”, explicó.

La actriz también se refirió al tono cambiante de la historia, marcado por la muerte de Mr. Big en el primer episodio y la posterior reinvención de Carrie.

“No podíamos simplemente fingir que ese evento catastrófico no había ocurrido en su vida. Por eso la segunda temporada fue tan ligera y necesaria. Fue una decisión consciente que tuviera la textura de un soufflé”, relató.

¿Y qué pasó con el final?

El cierre, asegura, fue una decisión tomada desde la honestidad creativa más que desde la comodidad de seguir explotando un formato exitoso.

“Podríamos haber seguido en cafeterías. Hay un millón de maneras fáciles, familiares y divertidas de hacerlo, pero que para nosotros habrían resultado explotadoras. Sentíamos que esto era lo honorable. Es muy fácil quedarse, es donde todos estamos contentos, pero hay que ser principiado cuando tomas decisiones tan difíciles y dolorosas, porque afectan a mucha gente”.

Y aunque la despedida fue emotiva para el equipo y los seguidores, Parker se mostró tranquila respecto a dónde quedó su personaje tras el final.

“Me siento bien con ella. Creo que (Carrie Bradshaw) quedó bastante bien encaminada”.