Revelan causa de muerte de Rob y Michele Reiner: El forense confirma homicidio

La fiscalía de Los Ángeles asegura que Nick Reiner utilizó un cuchillo para matar a sus padres. El informe forense confirmó que las muertes fueron causadas por otra persona.

(Los Ángeles) — Rob y Michele Singer Reiner murieron por “múltiples lesiones por fuerza cortante”, según nuevos registros del Departamento Forense del Condado de Los Ángeles, que detallan la causa de muerte de ambos.

El hijo de la pareja, Nick Reiner, está acusado de apuñalar mortalmente a sus padres.

El médico forense determinó que la forma de muerte fue “homicidio”, muestran los registros publicados el miércoles, lo que indica que las muertes fueron causadas por otra persona.

Las lesiones por fuerza cortante son aquellas provocadas por objetos afilados o punzantes. En una conferencia de prensa el martes, la fiscalía del condado de Los Ángeles alegó que Nick Reiner utilizó un cuchillo para matar a sus padres.

Según los registros del médico forense publicados recientemente, el reconocido director y su esposa murieron el domingo 14 de diciembre, el mismo día en que más tarde fueron encontrados sus cuerpos y las autoridades fueron alertadas en la casa de la pareja en West Los Angeles.

La hija de los Reiner, Romy, fue a ver a sus padres ese día cerca de las 3 p. m., hora local, y encontró sus cuerpos, dijo una fuente. Luego cruzó la calle hacia su casa y le pidió a un amigo que se estaba quedando con ella que llamara al 911, agregó la fuente.

Sus cuerpos fueron hallados en el dormitorio principal de la vivienda, informó la policía.

Los registros del médico forense señalan que los restos de los Reiner están listos para ser entregados a sus familiares más cercanos.

Aunque Nick Reiner está acusado de matar a sus padres, se sabe poco sobre lo que habría llevado al presunto hecho. Según una fuente familiarizada con el incidente, Nick Reiner fue visto discutiendo con su padre en una fiesta navideña la noche del sábado en la casa de Conan O’Brien en Los Ángeles.

Su madre, Michele Singer Reiner, también estaba presente, indicó la fuente.

El miércoles, Nick Reiner compareció brevemente ante el tribunal, donde se fijó su lectura de cargos para el 7 de enero.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.