¿De qué murió realmente Jane Austen? Las teorías que siguen dividiendo a los expertos, 200 años después

Algunos estudiosos sostienen que Austen podría haber tenido lupus, basándose en sus síntomas: fatiga, erupciones y dolores articulares recurrentes. El misterio que rodea a la autora británica recuerda que la literatura y la medicina, a veces, se entrelazan para contar la misma historia humana.

La causa de la muerte de Jane Austen sigue siendo un misterio. Sin embargo, sus cartas y libros ofrecen algunas pistas.

Durante décadas, la gente se ha detenido frente al número 8 de College Street, junto al campus del Winchester College en Inglaterra.

El único detalle de la fachada del edificio de ladrillo pintado que delata su importancia es una placa ovalada sobre la puerta con las palabras: “En esta casa Jane Austen vivió sus últimos días y falleció el 18 de julio de 1817”.

Pero para los janeites, devotos admiradores de la querida autora y sus obras, este lugar representa lo que quizá sea el capítulo más enigmático de la demasiado corta vida de Austen.

La novelista y su hermana, Cassandra Austen, vivieron en el primer piso del edificio durante ocho semanas mientras Jane buscaba tratamiento para una enfermedad no identificada que duraba casi un año. Tras mostrar una mejoría intermitente, la autora falleció a los 41 años sin haber recibido nunca un diagnóstico claro que se conozca hoy en día.

Mientras el mundo celebra el 250 aniversario de su nacimiento el 16 de diciembre, los estudiosos siguen debatiendo la causa de su fallecimiento, tratando de reconstruir un panorama de su salud basándose en las descripciones de los síntomas que la propia Austen dejó escritas.

“Por el momento, no hay una respuesta clara sobre la causa de la muerte de Jane Austen a los 41 años”, afirma Devoney Looser, profesora regente de inglés en la Universidad Estatal de Arizona. “Nuestros diagnósticos teóricos se basan en las breves descripciones de sus síntomas que se encuentran en las cartas que se conservan”.

Con poca evidencia biológica disponible para estudiar, la correspondencia y las novelas de Austen han proporcionado a los investigadores una rica hoja de ruta para descubrir pistas sobre sus últimos días, sacando a la luz aspectos previamente desconocidos de su condición y desenterrando, en el proceso, posibles nuevas interpretaciones de sus últimas obras, como Persuasión.

Un artículo de 1964 de Zachary Cope, el primero en ofrecer una posible causa de la muerte de Austen, concluyó que la autora falleció a causa de la enfermedad de Addison, una rara afección crónica en la que las glándulas suprarrenales del cuerpo no producen suficientes hormonas. Hipótesis posteriores sugirieron que había sucumbido al cáncer de estómago, la tuberculosis o el linfoma de Hodgkin, respectivamente.

Aunque se trata de afecciones muy diferentes, estos posibles diagnósticos comparten síntomas como fatiga, pérdida de peso y falta de apetito, así como la posibilidad de fiebres intermitentes, escalofríos o sudores nocturnos, según explicó la Dra. Dacia Boyce, médica internista del Centro Médico Militar Carl R. Darnall en Fort Hood, Texas.

“La enfermedad de Addison sigue siendo la respuesta más popular, tal vez porque esa teoría se ha repetido tantas veces”, afirma Looser, autora de Wild for Austen: A Rebellious, Subversive, and Untamed Jane (Locos por Austen: una Jane rebelde, subversiva e indómita).

“Otra teoría, planteada más recientemente, es que Austen pudo haber muerto de un cáncer de crecimiento lento, como un linfoma”.

Pero ninguna parecía explicar completamente su condición, dejando espacio para que surgieran más teorías.

Examinando los últimos días de Jane Austen

El difunto neurooftalmólogo Dr. Michael D. Sanders había leído el análisis de Cope y era más que un simple admirador de Austen cuando comenzó su propia investigación sobre su misterioso declive. Sanders residió durante más de veinte años cerca de Jane Austen’s House, un museo que conserva la casa de campo en el condado de Hampshire donde la autora vivió y escribió sus novelas.

En la década de 1970, se unió a la Jane Austen Society, una organización con sede en Londres dedicada al estudio de la vida y obra de la escritora, y adquirió una membresía vitalicia por 10 libras.

Tras jubilarse en 2020 de la unidad oftalmológica del St. Thomas’ Hospital de Londres, situado a poca distancia de Hampshire, el consultor emérito Sanders estaba ansioso por profundizar en las circunstancias que rodearon la muerte de Austen.

Él y su colega, la Dra. Elizabeth Graham, otra consultora emérita de St. Thomas especializada en oftalmología médica, habían dirigido la unidad oftalmológica del hospital durante años. Durante ese tiempo, ambos atendieron a muchos pacientes jóvenes con linfoma, lupus y tuberculosis.

“A Michael le encantaba Jane Austen, por lo que a menudo pensaba en ella y en por qué había muerto”, dijo Graham, que ahora es miembro del consejo de administración de Retina UK.

“Creo que le llamaba mucho la atención el hecho de que tuviera todos esos problemas articulares y que se hubieran pasado por alto. Probablemente, algunos pensaban que todas las mujeres de cierta edad sufren dolores articulares de vez en cuando y se cansan un poco”.

Sanders y Graham revisaron todas las cartas de Austen para elaborar una lista exhaustiva de sus síntomas. El dúo incluso solicitó la opinión de la estudiosa de Austen Deirdre Le Faye, considerada durante mucho tiempo la máxima experta en la autora, antes de que falleciera en agosto de 2020.

Con los colores originales de la pintura en las paredes, las habitaciones del número 8 de College Street son escasas, aparte de un sofá de la época de la Regencia, dado que una de las últimas cartas que se conservan de Austen dice: “Vivo principalmente en el sofá”. Camilla Winter-Moore

Su trabajo, publicado en la revista Lupus en enero de 2021, antes de la muerte de Sanders en julio de 2022, crea una cronología exhaustiva del deterioro de la salud de Austen, que parece haber comenzado en la primavera de 1816.

Pero los síntomas más específicos aparecen en la correspondencia de Austen a finales de agosto de 1816, once meses antes de su muerte.

La dolencia más habitual de Austen era el reumatismo, o dolor en la espalda y la rodilla. También sufría episodios de fatiga, fiebre y una erupción cutánea que le decoloraba la piel de la cara, por lo que Austen escribió que estaba “negra y blanca y de todos los colores equivocados”.

Sus síntomas parecían desaparecer periódicamente, y Austen escribió que se sentía “bastante bien” y más activa. Pero sus problemas siempre volvían.

“La enfermedad es un lujo peligroso a mi edad”, escribió Austen en una carta de marzo de 1817.

En mayo de 1817, su médico la derivó a Giles King Lyford, cirujano del Hospital del Condado en Parchment Street, Winchester, y ella y Cassandra hicieron el viaje de 15 millas. Desde el número 8 de College Street, le escribió a uno de sus sobrinos, James Edward Austen-Leigh: “Sigo mejorando”.

Según Graham, Austen habría estado en una buena posición en Londres y Winchester para recibir atención médica cualificada.

“No hay pruebas de que ella acudiera a lo que llamaríamos charlatanes”, dijo Graham. “Acudió a buenos médicos”.

Se sabe mucho sobre los últimos días que Austen pasó en el número 8 de College Street. «Gracias a las cartas que se conservan, sabemos más sobre cómo se sentía durante los meses previos a su muerte que sobre muchos otros periodos de su vida», afirma Juliette Wells, profesora de estudios literarios en el Goucher College de Baltimore y experta en Austen.

La salud de Austen se deterioró en junio y julio de 1817 y experimentó un pulso débil, pasando gran parte de su tiempo durmiendo.

El 15 de julio, Austen dictó a Cassandra unos versos que describían las carreras de caballos en Winchester y que serían el último poema de la autora, «Venta». Apenas unas horas después, Austen sufrió un rápido deterioro.

El 17 de julio tuvo una convulsión y quedó inconsciente. Algunas de sus últimas palabras a Cassandra fueron que lo único que deseaba era la muerte y “Dios, concédeme paciencia, reza por mí, ¡oh, reza por mí!”.

Murió mientras dormía a las 4:30 a. m. del día siguiente, con la cabeza apoyada en una almohada sobre el regazo de Cassandra.

“He perdido un tesoro, una hermana, una amiga insuperable”, escribió Cassandra en una carta a su sobrina, Fanny Knight. “Era el sol de mi vida, la que embellecía cada placer, la que aliviaba cada pena; no le ocultaba ningún pensamiento, y es como si hubiera perdido una parte de mí misma”.

Diagnosticar a un personaje histórico

No existe evidencia directa de documentos médicos relacionados con Austen, pero Graham está segura de que en aquella época se conservaban dichos registros. Afirma que no tiene constancia de que exista un certificado oficial de defunción de Austen y, en cuanto a los tratamientos que recibió la autora, solo se mencionan en las cartas “aplicaciones”, sin más detalles.

Por lo tanto, sigue siendo una incógnita cuál fue, según los médicos de la época, la causa de la enfermedad y la muerte de Austen.

“Nadie dijo de qué murió”, dijo Graham. “Cassandra no dijo de qué murió. Solo dijeron que se quedó dormida”.

Cuando Sanders y Graham revisaron los síntomas de Austen, no identificaron directamente indicios de Addison, tuberculosis o linfoma. En el caso de Addison, los pacientes experimentan una decoloración permanente que provoca el bronceado de la piel en todo el cuerpo. Pero la erupción multicolor de Austen solo afectaba a su rostro y era transitoria, según escribieron Sanders y Graham en su artículo.

Dado que la tuberculosis fue responsable de al menos el 20 % de las muertes en los siglos XVII, XVIII y XIX en Europa, es muy probable que sus médicos estuvieran familiarizados con el diagnóstico de la enfermedad en sus pacientes, afirmó Graham. Austen tampoco parecía tener los síntomas torácicos u ortopédicos típicamente asociados a la tuberculosis.

El linfoma parecía poco probable porque no se menciona que Austen tuviera ganglios linfáticos agrandados, y los pacientes con linfoma no padecen artritis ni lesiones cutáneas, señalaron los investigadores en su artículo.

Sanders y Graham seguían volviendo al dolor articular de Austen, su dolencia más frecuente, así como a sus varios periodos de remisión espontánea, algo que los pacientes con linfoma no habrían experimentado sin tratamiento, que no existía en la época de Austen porque el linfoma aún no se había identificado.

“El hecho de que tuviera una erupción cutánea y una enfermedad que básicamente la mató en un año, creo que la gente se alteró mucho por eso y, por lo tanto, no tuvo en cuenta los dolores articulares”, dijo Graham. “Y fue el hecho de que tuviera esta enfermedad que iba y venía, con fiebres altas y erupciones cutáneas, y que a veces se sentía muy bien, porque con el linfoma no te recuperas”.

Ambos investigadores habían trabajado durante años con el Dr. Graham Hughes, reumatólogo y experto en lupus que abrió la primera clínica de lupus de Europa en el St. Thomas’ Hospital, lo que les permitió familiarizarse con los síntomas. Hughes es también el fundador y editor de Lupus, que publicó el estudio.

Sanders y Graham plantearon la hipótesis de que Austen padecía lupus eritematoso sistémico, una enfermedad comúnmente asociada con problemas articulares, cambios en la piel del rostro, fiebre y fatiga. Esta enfermedad autoinmune, descrita por primera vez más de una década después de la muerte de Austen, se presenta con frecuencia en mujeres jóvenes y puede ser mortal entre los 30 y los 40 años.

Según el estudio, los pacientes con lupus eritematoso sistémico, o LES, también experimentan brotes de síntomas exacerbados. Los tratamientos modernos están ayudando a los pacientes con lupus a controlar sus síntomas, que pueden variar mucho de un paciente a otro y afectar a múltiples órganos y sistemas corporales.

Los investigadores se preguntaron si podrían estudiar una muestra del cabello de Austen. Un mechón, que la autora legó a su sobrina Fanny Knight, se encuentra expuesto en la Casa de Jane Austen. El museo también alberga otras dos muestras de cabello conocidas relacionadas con Austen.

Finalmente, Sanders y Graham decidieron no solicitar una muestra.

“El examen de ADN no suele ser fructífero sin el folículo”, dijo Graham. “Revelaría si ella tenía un tipo genético que pudiera favorecer el lupus, pero no revelaría si ella tenía lupus”.

Hasta ahora, las muestras de cabello solo han sido sometidas a un escaso examen. En 1972 se llevó a cabo un estudio con microscopio electrónico porque la Sociedad Jane Austen temía que los mechones mostraran signos de deterioro. Se observaron indicios de decoloración debido a la exposición a la luz, ya que algunos cabellos presentaban un color pajizo claro, mientras que su parte inferior era marrón.

Los autores del estudio de 1972 solo pudieron utilizar unas pocas fibras capilares, ya que la Jane Austen Society deseaba mantener intacta la mayor parte de la muestra. El análisis solo concluyó que, en los últimos años de su vida, Austen prestó poca atención al cuidado de su cabello, cepillándolo, peinándolo y manipulándolo mínimamente.

Recientemente, el análisis de muestras de cabello ha proporcionado información sobre la salud y la muerte de otras figuras históricas, entre ellas el compositor Ludwig van Beethoven.

Antes de fallecer el 26 de marzo de 1827, Beethoven expresó su deseo de que se estudiaran y compartieran sus dolencias para que “al menos, en la medida de lo posible, el mundo se reconciliara conmigo después de mi muerte”.

Los científicos que estudiaron el ADN de los mechones de cabello que se conservaban de él demostraron en 2023 que el compositor presentaba factores de riesgo genéticos para padecer enfermedades hepáticas y una infección por hepatitis B antes de su muerte. El genoma de Beethoven se ha hecho público, y un estudio de 2024 reveló que el compositor sufrió intoxicación por plomo, así como niveles elevados de arsénico y mercurio.

“El equipo del genoma de Beethoven tuvo suerte, ya que nuestros hallazgos revelaron tres causas fundamentales de su muerte”, afirmó William Meredith, estudioso de Beethoven y coautor del análisis genómico de 2023 y del estudio de 2024.

“Sin pruebas físicas, como en el caso de Austen, el análisis más brillante que se basa en cartas y descripciones de síntomas tiene que seguir siendo especulativo”.

Sin embargo, en la actualidad no hay ningún proyecto de investigación que analice la muestra de cabello de Austen ni planes para hacerlo.

Las tres mechas de cabello asociadas con la célebre autora que se conservan en la Casa de Jane Austen ya han sido analizadas, según ha declarado Lizzie Dunford, directora de la Casa de Jane Austen. La Universidad de Surrey analizó las muestras en 2015 y reveló que dos de las tres habían sido contaminadas, muy probablemente por haber sido almacenadas en medallones de metal, según Dunford. La tercera mostraba niveles normales de la mayoría de los elementos, añadió.

“Basándonos en esta investigación, entendemos que un análisis más detallado de las muestras de cabello no resolvería ninguna de las preguntas sobre las posibles causas de la muerte de Austen, que quizá tenga que seguir siendo uno de los grandes misterios de la literatura”, afirmó Dunford.

Leer entre líneas

El debate sobre la enigmática enfermedad de la autora continúa entre los estudiosos de Austen, con algunos inclinándose por el linfoma y otros apoyando la hipótesis más reciente del lupus. Parte del problema para diagnosticar a Austen basándose en sus palabras es una cuestión ancestral con la que los médicos siguen luchando hoy en día.

“Los médicos son traductores si hacen bien su trabajo”, afirma Boyce, internista con sede en Fort Hood. “El paciente dice que la erupción es blanca y negra, pero en realidad solo es un hematoma, o es completamente diferente de cómo la describiría. Austen es una escritora muy precisa. Pero, ¿lo que ella describe es exactamente cómo lo abordaría un médico 200 años después?”.

Todos los entrevistados para este artículo coincidieron en una cosa: la causa de la muerte de Austen probablemente seguirá siendo un misterio.

“Es evidente que no disponemos de suficiente información para tomar una decisión definitiva”, afirmó Richard Foster, bibliotecario y conservador de colecciones del Winchester College.

Aun así, los esfuerzos por analizar su enfermedad ofrecen nuevas perspectivas sobre la vida y la literatura de la autora. La salud ocupa un lugar destacado en las últimas obras de Austen, con la enfermedad y las lesiones como temas recurrentes en Persuasión y la búsqueda de curas en Sanditon, según Boyce.

Boyce, también admiradora de Jane Austen, exploró los temas médicos en las últimas obras de Austen en la edición de 2020 de la revista Persuasion, de la Sociedad Jane Austen de Norteamérica.

Boyce cree que esos escritos posteriores muestran cómo Austen consideraba la enfermedad en su época, mientras ella misma estaba enferma.

“Como médico, es muy interesante ver qué buscan las personas para curarse”, dijo Boyce.

Buscar el aire marino, bañarse en el mar o frecuentar balnearios minerales era muy popular en la época de Austen, ya que la gente buscaba curas para enfermedades que aún no tenían nombre, añadió Boyce.

Las referencias a enfermedades son habituales en las novelas de Austen. Sus personajes padecen trastornos nerviosos, dolores de cabeza, fiebres e incluso ansiedad por la salud que les lleva a la hipocondría, como en el caso del señor Woodhouse, padre del personaje principal de Emma. Las tramas de sus primeras obras casi siempre tienen un final feliz, lo que les confiere una ligereza que cambia notablemente en sus últimas obras.

“Las cosas empiezan a cambiar hacia Persuasión, donde los finales felices se vuelven un poco menos felices y la desconfianza hacia la vida se hace un poco mayor”, afirma la Dra. Jaime Konerman-Sease, profesora adjunta de ética clínica en el Centro de Bioética de la Universidad de Minnesota, que escribió su tesis doctoral sobre Austen.

Austen comenzó a escribir Sanditon en enero de 1817, cuando se recuperó temporalmente, pero tuvo que dejarla de lado de nuevo en marzo de ese año. La novela, una visión satírica de un balneario ficticio que esperaba atraer a los inválidos de Inglaterra, nunca se terminó.

Es probable que Austen no se diera cuenta de que estaba muriendo a principios de 1817, pero su tono inteligente y mordaz en Sanditon muestra resiliencia, dijo Looser, de la Universidad Estatal de Arizona.

“Muchos de nosotros nos sentiríamos muy tentados de encerrarnos en nosotros mismos, sumidos en la autocompasión y el dolor”, dijo Looser. “Es increíble que ella pudiera dibujar estos personajes tan divertidos que, en cierto modo, casi se burlan de su propia condición”.

Austen exploró la cuestión de la fortaleza y la debilidad en todas sus obras, señaló Looser. De todas las novelas de Austen, Mansfield Park suele ser la menos favorita entre los fans, ya que la protagonista, Fanny Price, se describe como débil, frágil y tímida, en lugar de segura y luchadora como las protagonistas Emma Woodhouse en Emma o Elizabeth Bennet en Orgullo y prejuicio.

Cuando Konerman-Sease volvió a leer Mansfield Park en la universidad para completar su lectura de los libros de Austen, no esperaba que eso le ayudara a aprender a lidiar con una enfermedad crónica. Konerman-Sease había comenzado a experimentar síntomas de fatiga crónica cuando era estudiante universitaria en 2013. Trabajó en estrecha colaboración con su médico de cabecera, pero nunca recibió un diagnóstico formal.

En 2017, recurrió a Austen mientras estaba postrada en cama. “Un libro de 200 años de antigüedad me encontró donde estaba”, dijo.

A lo largo de Mansfield Park, Fanny Price aprende a defenderse y a valerse por sí misma en un mundo que se mueve mucho más rápido que ella, un mundo en el que la gente está más interesada en divertirse que en pensar en lo que pueda necesitar la persona que tiene al lado, explica Konerman-Sease.

Konerman-Sease gestionó su propia enfermedad no solo centrándose en el sueño, la dieta y el ejercicio, sino también reflexionando sobre cómo interactuaba con los demás como amiga, pareja y miembro de la familia, algo que Fanny Price valora mucho. Konerman-Sease no quería que sus experiencias con la enfermedad, el dolor y la frustración condicionaran sus interacciones con los demás, un sentimiento que Austen parecía compartir.

Cuando Foster leyó las últimas cartas de Austen mientras se preparaba para recibir visitantes en el número 8 de College Street durante unas semanas el verano pasado, le llamó la atención su tono alegre y optimista “en lo que eran, obviamente, circunstancias bastante horribles”.

“Creo que refuerza la idea de que, en cierto modo, lo que más le importaba eran las relaciones familiares”, dijo Foster. “Cuando murió, estaba con las personas que amaba. Da la sensación de que tuvo la oportunidad de despedirse”.

Esa capacidad para conectar, a través del dolor y del tiempo, sigue resonando hoy en día. “Creo que para mucha gente, ella es mucho más que una simple autora que disfrutan y admiran”, dijo Foster. “Es una especie de compañera de vida”.