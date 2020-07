La pandemia del coronavirus no será un impedimento para que Ringo Starr, el baterista más famoso de la historia del rock, haga una celebración por los 80 años que cumple este martes.

Nacido el 7 de julio de 1940, el ex The Beatles realizará una fiesta virtual a través de su canal de YouTube, en la que realizará un concierto que contará tanto con temas de los fab four como de su carrera solista.

El show comenzará a las 20 horas (en Chile) y contará con una serie de connotados invitados, entre ellos, su ex compañero de banda Paul McCartney.

Sheryl Crow, Ben Harper, Gary Clark Jr, Sheila E., Joe Walsh (guitarrista de The Eagles), Elvis Costello, Willie Nelson, Steve Earle, Jackson Browne, Jeff Bridges, T Bone Burnette y Peter Frampton también se encuentran entre los amigos del músico que participaran de los festejos.

La ocasión también se aprovechará para realizar una campaña y hacer donaciones a favor de organizaciones como Black Lives Matter y Water Aid.