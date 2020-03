René Pérez, más conocido como Residente, publicó su nueva canción titulada simplemente René. Pero no es un single más de su carrera sino que “el tema más importante de mi vida a nivel personal”, según contó en sus redes sociales.

Durante 7 minutos, el cantante ahonda en su historia personal, habla de su infancia y confiesa ante el mundo la depresión que ha sufre desde 2011.

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, apuntó en su cuenta de Instagram.

Desde los homenajes a su madre hasta los recuerdos de su hogar en Trujillo Alto, Puerto Rico, cada palabra o imagen en la composición de René tiene un profundo significado.

Acá, una selección de algunos extractos de la letra y del videoclip, que ayudarán a entender el estado de salud mental actual que vive el músico y conocer un poco más de su biografía:

1. La mujer que canta al comienzo “Cabeza, rodilla, muslo y cadera”

La voz que se escucha al principio es la madre del cantante: Flor Joglar de Gracia. “Esta canción la escribí pensando en mi familia, por eso la metí a ella (a su madre) y quería fuera parte de ello”, contó.

Desde niño que René ha sufrido de déficit atencional, por lo que su madre le inventaba memorizar las lecciones de la escuela. En este caso, saber con qué parte del cuerpo jugaban pelota los indios taínos.

2. “Insulté al gobernador y quedó televisado”

Las referencias sobre diferentes problemas políticos que ha vivido, también son parte de la lírica de la canción. Luis Fortuño fue gobernador de Puerto Rico entre 2009 y 2013, y el artista ocupó la vitrina de los premios MTV Latino 2009 para arremeter contra el mandatario.

“Latinoamérica está incompleta sin Puerto Rico libre. Todos los puertorriqueños se tiraron a una marcha a luchar en contra del desempleo. El gobernador de Puerto Rico está botando a gente, el gobernador de Puerto Rico es un hijo de la gran puta“, dijo en esa ocasión.

Por esto, Residente estuvo vetado en la isla durante cuatro años.

3. “Quiero llamar al 7550822”

Este es el número de la casa en la que vivía René en la Calle 13 del pueblo de Trujillo Alto. Y esta no es la única referencia a lugares de esa localidad, ya que en el videoclip se muestran calles, locales comerciales, lugareños y parajes icónicos para la infancia del rapero.

4. “Éramos inseparables, hasta que un día lo mataron entre cuatro policías”

El músico nombra a Christopher, su inseparable amigo de infancia. El día 10 de abril de 2007, fue detenido por una aparente infracción de tránsito y fue llevado al cuartel de Levittown, Toa Baja. Horas después falleció en el recinto como consecuencia de un trauma corporal.

Según la autopsia, Rojas, en algún momento entre la hora del arresto y su muerte recibió más de 30 golpes y sus muñecas, entre otras partes del cuerpo. Aunque las pruebas eran evidentes, en la dependencia policial nadie pudo explicar cómo ocurrieron las cosas.

5. “El IRS me sigue investigando, me estoy divorciando”

Al final del video aparece Milo, el hijo del artista junto a la modelo argentina Soledad Fandiño, con quien actualmente se están divorciando.

Esta es la primera vez que el ex Calle 13 presenta públicamente al menor. Incluso la madre del pequeño, también ocupó su cuenta de Instagram para mostrar con orgullo a su hijo. “Que seas siempre feliz. Te amo, Milo”, escribió.

Respecto a su relación con el puertorriqueño, la trasandina indicó a La Nación que “por suerte quedó muy bien. Tenemos un hijo y él vive de gira, está de un lado para el otro pero podemos coordinar y organizarnos bien”.

