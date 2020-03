Esta sábado Bad Bunny lanzó su segundo disco YHLQMDLG, compuesto por 20 canciones con líricas que van desde la nostalgia a invitaciones para bailar.

El álbum viene después de Oasis, trabajo en conjunto con J Balvin, y X100PRE, elegidos en segundo y primer puesto -respectivamente- del ránking de los mejores discos latinos de 2019, según Rolling Stone.

Además, lo característico de este disco es la participación de destacados artistas urbanos como Daddy Yankee, Anuel AA, Ñengo Flow, Sech, Jowell & Randy, Arcangel y el chileno Pablo Chill-E. Asimismo algunos medios internacionales, como Jenesaispop, ya lo postulan como uno de los lanzamientos del año.

Sin embargo, hay una serie de curiosidades que envuelven a los 65 minutos del larga duración, las cuales podrían ayudar a entender el momento que vive el cantante puertorriqueño y sus gustos personales.

El significado del título

Cuando se conoció el nombre de este álbum (YHLQMDLG), los fans comenzaron a jugar con la sigla y la más repetida fue “Yo hago lo que me de la gana”, que finalmente fue el título confirmado en el programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon.

En una entrevista con Billboard, el compositor dijo que el nombre proviene de “cómo me siento ahora. Siento que puedo hacer lo que quiero”. En la misma entrevista sostuvo que “este disco va a ser como otra etapa, otra fase, otro carácter de Bad Bunny”.

“No quiero competir con mi álbum anterior, es algo diferente. Tal vez la gente va a ver como una evolución de X100PRE”, señaló.

Callaíta: el single intermedio

Una de las canciones más populares de Bad Bunny no fue incluida entre las 20 canciones del álbum. Si bien fue una canción lanzada en mayo de 2019, a algunos fans les extrañó que no estuviera.

De esta manera, Vete e Ignorantes (con Sech) son los únicos singles previos al lanzamiento que están en el tracklist. Mientras que Callaíta solo quedó como un single intermedio entre X100PRE y YHLQMDLG.

Referencias a Pokémon y La Casa de Papel

Benito ha manifestado su gusto por algunas series de animación japonesa y así quedó en evidencia en Pero Ya No, tercer track del álbum donde cantó “a mí ya no me catchas (atrapas), no soy un Pokémon”.

Además de referirse a esta conocida animación, también se dio el gusto de mencionar a una de sus series favoritas del último tiempo: La Casa de Papel. En Yo perreo sola, el puertorriqueño dijo “una mai fría como Nairobi”, haciendo alusión al personaje interpretado por la actriz Alba Flores, caracterizada por su empoderamiento y liderazgo.

En un concierto en Puerto Rico en 2018, el cantante ingresó al escenario vestido de rojo y con la máscara de Salvador Dalí, junto a otros exponentes del género urbano.

Pablo Chill-E no fue el único chileno del disco

El trapper nacional participó en el penúltimo tema del álbum, que también cuenta con la colaboración del argentino Duki. Pablo Chill-E contó que fue el puertorriqueño Mora quien mostró su música a Benito.

La canción titulada Hablamos Mañana llama la atención por la equilibrada participación de los tres artistas y la incorporación de potentes baterías y guitarras eléctricas al final.

Sin embargo, el líder de la Shishigang no es el único chileno que participó en YHLQMDLG. Nicolás Jaña, más conocido en la industria del género urbano como Taiko, es una de las grandes promesas en producción musical. Con apenas 18 años ha trabajado con artistas como Jhay Cortez, J Balvin, C. Tangana, Paloma Mami y Young Cister.

Taiko estuvo detrás de Una Vez, canción N° 13 de la lista y cuenta con la colaboración de Mora.

¿Quién es la voz femenina de Yo Perreo Sola?

Al comienzo del quinto track se escucha la voz de una mujer, que no figura como featuring oficial. Sin embargo, sí está mencionada en los créditos. Se trata de Génesis Ríos, cantante puertorriqueña de 22 años que se mueve en la escena underground del género urbano bajo el seudónimo de Nesi.

“Agradecida con Bad Bunny por haberme incluido en su álbum”, escribió la joven en su Instagram. Génesis lleva al menos dos años en el mundo del freestyle y actualmente prepara música propia bajo el sello Heart This Music (ex compañía discográfica de Benito).

¿Guiños a la música carioca?

Si bien esta información no ha sido confirmada por Bad Bunny, medios especializados y seguidores del cantante aseguran que en la base de Si veo a tu mamá existe un sample de la canción Garota de Ipanema, un clásico del repertorio popular de Brasil compuesto en 1963 por Vinícius de Moraes.

A más de 60 años de su creación, el tema se ha interpretado en distintos idiomas por artistas como João Gilberto, Frank Sinatra y Cher. ¿Habrá existido una intención real del Conejo Malo en homenajear este clásico? juzgue usted: