Quiénes se presentan en Viña 2026 el lunes 23 de febrero

La segunda noche de Viña 2026 reúne tres propuestas que vienen de mundos distintos. Un dúo británico clave del pop electrónico, un comediante chileno con recorrido en la Quinta y una banda colombiana que cruza ritmos caribeños con electrónica.

Este lunes 23 de febrero tendrá lugar la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

La cartelera oficial la jornada, en tanto, contempla el show de Pet Shop Boys, el bloque de humor a cargo de Rodrigo Villegas y el cierre musical de Bomba Estéreo.

La noche combina pop electrónico, comedia y una propuesta latina marcada por la fusión entre ritmos y electrónica.

A continuación, un breve repaso por la trayectoria y algunos hitos de quienes subirán al escenario de la Quinta Vergara.

Pet Shop Boys

El dúo británico integrado por Neil Tennant (71) y Chris Lowe (66) es uno de los nombres centrales del pop electrónico desde los años 80.

Su sello ha sido combinar letras irónicas y observación social con música electrónica de baile, una fórmula que los instaló como un referente estable del pop contemporáneo.

Entre sus hitos se cuenta el impacto de West End Girls, single que alcanzó el número uno en el Reino Unido, y un reconocimiento de trayectoria en la industria británica, como el Premio a la Contribución Sobresaliente a la Música en los BRIT Awards 2009.

A lo largo de su carrera, Pet Shop Boys se ha presentado en Chile en seis ocasiones (1994, 2007, 2009, 2013, 2016 y 2023).

Esto incluye su debut en noviembre de 1994 en el entonces Estadio Chile (hoy Estadio Víctor Jara) y su último reencuentro con el público en 2023, en las dependencias del Movistar Arena.

Esta será, en tanto, su primera vez en la Quinta Vergara, donde llegarán con su espectáculo DREAMWORLD.

Lee también: Parrilla del Festival de Viña 2026: Programación por día con artistas y humoristas

Rodrigo Villegas

Comediante chileno de 50 años que se hizo conocido en televisión como parte del programa Morandé con Compañía (Mega), espacio donde desarrolló personajes y rutinas que más tarde trasladó al escenario en formato stand up.

Su primera etapa de alta exposición llegó como integrante del grupo Los Cuatro Octavos, con quienes también sumó presentaciones en escenarios festivaleros.

Tras la disolución de la agrupación, Villegas (50) continuó ligado al programa y consolidó personajes como “Mathiu Focker”, “El Máquina” y “Walter Boll”, antes de enfocarse con mayor fuerza en los shows en vivo.

En el circuito de festivales, en tanto, debutó como humorista en el Festival de Viña del Mar en 2017 y regresó en 2023. En ambas instancias recibió Gaviotas de Plata y Oro.

Con su participación de 2026, sumará su tercera presentación en la Quinta Vergara.

Bomba Estéreo

Bomba Estéreo es una banda colombiana nacida en Bogotá en 2005, reconocida por mezclar electrónica con ritmos del Caribe como la cumbia, champeta y otros pulsos tropicales.

En el centro del proyecto está Liliana “Li” Saumet (voz), descrita como la figura que lidera el grupo, junto al trabajo musical y de producción de Simón Mejía, señalado como multiinstrumentista y una de las piezas claves en la construcción del sonido de la banda.

Entre sus canciones más identificables para el público general figuran Fuego, Soy Yo y To My Love (incluyendo el remix junto a Tainy), piezas que se volvieron parte estable de su repertorio en vivo y de su circulación internacional.

En el plano de reconocimientos, su registro oficial consigna cinco nominaciones a los GRAMMY Awards y diez nominaciones a los Latin GRAMMY.

Su vínculo con Chile se ha construido a través de varias visitas y en distintos formatos.

Su primera presentación registrada en el país se remonta a mayo de 2009. Desde entonces, han regresado en distintas etapas de su carrera, alternando festivales como Lollapalooza Chile (2011 y 2017), Primavera Fauna (2012) y REC (2020), en Concepción, además de conciertos propios.

Este será su debut en el Festival de Viña del Mar.