Rolling Stones se alían con Marvel para una serie de vinilos con arte de superhéroes de ‘Foreign Tongues’

The Rolling Stones anunciaron este miércoles una edición especial en vinilo de su próximo álbum ‘Foreign Tongues’ con arte exclusivo de Marvel, a menos de un mes del lanzamiento del disco. La banda puso a la venta una tirada limitada de cinco portadas alternativas que sustituyen la gráfica oficial por ilustraciones creadas por dibujantes de la editorial.

Cada diseño reinterpreta el emblema de los labios del grupo. Una variante muestra a Hulk transportando un camión con el logo pintado, otra presenta a Spider-Man tejiendo la boca con telarañas y una tercera expone al Capitán América rompiendo una pared con el sello. Las restantes corresponden a Thor, rodeado de rayos que dibujan el ícono mientras sostiene el martillo, y a Wolverine de pie frente al diseño. El disco, disponible mediante reserva, representa el vigesimoquinto trabajo de estudio de los británicos.

The most rock’n’roll Super Heroes? The Rolling Stones have teamed up with @Marvel and @MarvelComicsHQ for a special Foreign Tongues collab. Out July 10 – five highly collectible vinyl albums reimagine Spider-Man, Captain America, Wolverine, Thor and the Hulk through exclusive… pic.twitter.com/JXTY3o2Z2Z — The Rolling Stones (@RollingStones) June 10, 2026

Invitados y un corte de Amy Winehouse ‘

Foreign Tongues’ sale el 10 de julio bajo Polydor/Universal Music y contiene colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith y Steve Winwood, además de registros del baterista Charlie Watts, fallecido en 2021. El repertorio incluye los sencillos ‘Rough And Twisted’ e ‘In The Stars’, así como una versión de ‘You Know I’m No Good’ de Amy Winehouse. El mes pasado los títulos aparecieron en plataformas de streaming en distintos idiomas, y el grupo explicó posteriormente cómo concretó la participación de Robert Smith.

Según reportó NME, pese a la inminente publicación, los Stones no programaron conciertos para promocionar el material. La asociación con Marvel se suma a la estrategia visual del álbum y refuerza una campaña que hasta ahora carece de fechas en vivo.