Petróleo retrocede con fuerza hasta debajo de los US$ 90 luego de que Donald Trump cancelara ataques contra Irán

El precio del petróleo retrocedió con fuerza este jueves, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de los ataques contra Irán, lo que redujo de forma significativa la tensión en Medio Oriente.
El West Texas Intermediate (WTI) cayó 3,94% hasta ubicarse en US$ 86,48 por barril, mientras que el Brent retrocedió 4,16% y se situó en US$ 89,23, con lo que ambos referenciales quedaron por debajo de la barrera de los US$ 90.
Con esto, el crudo revirtió parte importante de las alzas que había registrado en las últimas semanas, en medio de la escalada de tensión por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y los temores sobre un eventual bloqueo del estrecho de Ormuz.
Trump anticipa un acuerdo de paz “en los próximos días”
El mandatario estadounidense afirmó que existe una alta probabilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Irán durante los próximos días, lo que redujo el riesgo geopolítico que había impulsado al petróleo en jornadas anteriores.
El analista de mercados de Capitaria, Joaquín Pantoja, señaló que pese a la fuerte corrección, el mercado continúa atento a las novedades provenientes de Medio Oriente: “Si las señales de desescalada y un eventual acuerdo continúan ganando fuerza, el WTI podría extender las bajas hacia la zona de los US$ 79 por barril, nivel que corresponde a los mínimos observados en los últimos dos meses”.
“Por el contrario, si las negociaciones no prosperan o vuelven a aumentar las tensiones en la región, los precios podrían recuperar terreno y regresar hacia la zona de los US$ 90 por barril“, cerró.
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