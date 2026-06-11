Secretario de Defensa de EE.UU. dice que “hay opciones” ante una eventual captura del presidente de Cuba

(CNN Español) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que “todas las opciones están sobre la mesa” al ser consultado de un posible operativo militar en Cuba para capturar al presidente Miguel Díaz-Canel.

El funcionario fue consultado sobre si un operativo de “captura o matar” al mandatario cubano es una alternativa contemplada por el Pentágono y respondió: “Tenemos opciones por todos lados”.

“En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos. Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa”, agregó en declaraciones durante su visita al Centcom, con sede en Florida.

Hegseth dijo que “hay un montón de presión sobre el régimen de Cuba en este momento y con justa razón”, y sostuvo que las autoridades de la isla “tienen grandes decisiones que deberían tomar, y algunas veces los líderes toman las decisiones equivocadas cuando están bajo presión”.

Sin embargo, evadió responder si el Departamento de Defensa planea una operación similar a la realizada en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro. “Todo lo que diría es: opciones, opciones, opciones. Nuestro trabajo es presentar opciones en diferentes escalas, dependiendo a dónde quiere ir el comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos”, declaró.

CNN solicitó comentarios al Gobierno de Cuba y espera respuesta.

El jefe del Pentágono estuvo más temprano el miércoles en la base naval de Guantánamo y afirmó que “lo que pase en el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos”, Donald Trump, y que el Departamento de Defensa “estará preparado y en posición para cualquier contingencia”.

En respuesta, el representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón, reaccionó en X: “El futuro de Cuba, un país soberano e independiente, corresponde única y exclusivamente al pueblo cubano y a su Gobierno. El Secretario de Defensa que cree que el futuro de Cuba está en otras manos está completamente equivocado”.

La visita de Hegseth al enclave se produjo días después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra Díaz-Canel y otros altos cargos cubanos. Desde enero, la Casa Blanca ha aumentado la presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero que agravó la crisis energética del país, bajo la exigencia de que el Gobierno implemente reformas políticas y económicas.

Con información de EFE.