Metro de Santiago rectifica y confirma que estación Santa Isabel seguirá cerrada este jueves 30 de julio

Metro de Santiago informó hoy la reapertura de la estación Santa Isabel este jueves, tras el incendio que la afectó a inicios de esta semana.
Sin embargo, a las pocas horas rectificaron la información, detallando que la estación “permanecerá cerrada y sin detención de trenes, debido a la extensión de las labores de recuperación”.
“Mantendremos informados a nuestros pasajeros sobre cualquier actualización. El resto de la red se encuentra operando con normalidad”, agregaron desde Metro.
Finalmente, lamentaron “los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión mientras nuestros equipos continúan trabajando para la reapertura de la estación”.
[RECTIFICACIÓN] Mañana, jueves 30 de julio, Santa Isabel de Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes, debido a la extensión de las labores de recuperación.
Mantendremos actualizada la información sobre el estado de la estación.
🟢 El resto de la red se encuentra…
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 29, 2026
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