Ministro Quiroz y críticas de alcaldes a compensación municipal: “Ellos ya dieron sus opiniones, pero hoy el Poder Legislativo es el que tiene la palabra”

Esta jornada, el presidente José Antonio Kast se reunió con distintas autoridades para monitorear y hacer un balance de las condiciones climáticas que afectan a gran parte del país. Tras las consultas por saber si incorporaría otra región al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, el Ejecutivo reiteró que no se realizaría aquello.

“No queremos innovar y no vamos a innovar en este proyecto de ley, que para nosotros de verdad es muy urgente, porque implica los fondos para la reconstrucción que faltan para Valparaíso, los que se van a aplicar a Biobío y a Ñuble”, sostuvo.

El mandatario planteó que esto sería discutido en la presentación del presupuesto para el siguiente año. “Después vamos a avanzar en el tema de la discusión presupuestaria y asegurar que los fondos no van a faltar y que ni un ciudadano de una región o una comuna afectada por un desastre natural va a quedar aislado o va a quedar solo“.

Presión de los alcaldes

En esa misma ocasión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la presión de algunos alcaldes respecto al aditivo propuesto para compensar la exención de contribuciones; incluso, algunos entregaron una iniciativa alternativa a la impulsada en la megarreforma.

“Lo que está planteado en la comisión mixta para la próxima votación del Senado es que todos y cada uno de los municipios, conforme al articulado que está propuesto, van a recibir íntegramente lo que recibían antes de la reforma. Eso comprende tanto lo que recibían por el Fondo Común Municipal como lo que recibían los propios municipios de modo independiente”, argumentó.

Además, defendió el mecanismo propuesto, señalando que “no solo se va a entregar lo que recibían, sino que además el artículo dice que se va a entregar a futuro lo que recibirían. Así que en esto no hay ninguna duda, hay una compensación total y absoluta, y en este minuto lo que corresponde es que los legisladores tomen una decisión”.

“Los alcaldes han dado sus opiniones, hay diferencias de opiniones, pero hoy día el Poder Legislativo es el que tiene la palabra“, finalizó.