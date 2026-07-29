Declaran alerta temprana preventiva para la Región de Valparaíso por sistema frontal: Se prevén lluvias y viento

Este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva para la Región de Valparaíso de cara al sistema frontal.

El organismo tomó la medida debido al pronóstico de precipitaciones y viento anunciado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la región.

En concreto, precipitaciones “normales a moderadas” en el litoral y “viento normal a moderado con probabilidad de ventisca” en el litoral, cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera de la región.

“En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva regional (territorio continental) por evento meteorológico, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”, agregaron desde el Senapred.

Esta alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo “preciso y riguroso” de las condiciones de riesgo y vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapred para “actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

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