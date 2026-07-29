Álvaro Jalaff es condenado a cinco años de libertad vigilada intensiva y multa de más de $700 millones tras admitir pagos a Hermosilla

Tras terminar el juicio abreviado por el caso Factop, el tribunal condenó a Álvaro Jalaff por delitos económicos a una pena de cinco años de libertad vigilada intensiva y a pagar alrededor de $700 millones por infracciones tributarias.

Cabe recordar que el empresario confesó anteriormente que pagó 10.000 UF (cerca de $410 millones) al abogado Luis Hermosilla para asegurar la aprobación del proyecto inmobiliario Parque Capital en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Es por ello que se le decretó la condena de cinco años de presidio con el beneficio de libertad vigilada intensiva y se le ordenó pagar una multa por un total de $720 millones. De ellos, $220 millones corresponden a los delitos de cohecho y soborno, y los $500 millones restantes serán por infracciones tributarias.

Al respecto, el fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, explicó que al empresario “se le imputó la participación en varios delitos (…), unos delitos de estafa relacionados con personas que aportaron fondos a la empresa Factop, en los cuales Jalaff tuvo una participación de cierta relevancia para que estos engaños se pudiesen producir y, consecuentemente, generar el perjuicio a las víctimas”.

A esto se suma que también “se le imputó la participación como cómplice de una estafa a un fondo de inversiones inglés bastante relevante y la participación en la inversión de fondos de capitales estructurados, ‘con lo cual también se demostró que había sido engañosa y que hay infracciones a la ley de mercado de valores, como también administración desleal'”, señaló el fiscal.

Adicionalmente, fue condenado por infracciones tributarias debido a que ocultó sus ingresos para pagar menos impuestos de los correspondientes y por “administración desleal por el hecho de haber tomado fondos de la empresa Parque Capital, más de mil millones de pesos, para un beneficio personal”.

Añadió que “parte de esos dineros había sido destinada a pagar a un funcionario público para cometer un delito de cohecho, el cual también fue acreditado por el tribunal”.

No obstante, valoró que Jalaff “entregó información de mucha relevancia para el efecto de realizar imputaciones a otras personas por otros delitos, las cuales ya se hicieron por parte de la Fiscalía; asimismo, efectivamente ha tenido una participación de distintas maneras en todos los delitos que mencioné anteriormente”.