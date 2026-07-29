Sistema frontal: Ordenan la suspensión de clases para este jueves en toda la Región del Biobío

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este jueves 30 de julio en toda la Región del Biobío, de cara a las lluvias que golpearán la zona.

La implementación rige para establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media.

La medida “busca resguardar a las comunidades educativas de la región frente a los efectos de las precipitaciones”.

En base a los pronósticos, a partir de mañana, un nuevo frente impactará a la zona central, con lluvias y fuertes ráfagas de viento presentes desde Coquimbo hasta el Biobío.