Sistema frontal: Ordenan la suspensión de clases para este jueves en toda la Región del Biobío

El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este jueves 30 de julio en toda la Región del Biobío, de cara a las lluvias que golpearán la zona.
La implementación rige para establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media.
La medida “busca resguardar a las comunidades educativas de la región frente a los efectos de las precipitaciones”.
En base a los pronósticos, a partir de mañana, un nuevo frente impactará a la zona central, con lluvias y fuertes ráfagas de viento presentes desde Coquimbo hasta el Biobío.
La Dirección Meteorológica de Chile anunció alertas por vientos de hasta 60 km/h en el Biobío, y dicha zona espera precipitaciones que acumularían hasta 80 mm.
Ver esta publicación en Instagram
Lo más leído
- Tesorería recauda más de $109 mil millones por deudas del CAE e incluirá billeteras virtuales y plataformas de inversión en los embargos
- Más allá de la polémica por Codelco: Arturo Squella (REP) plantea vender Correos de Chile y analizar "si se justifica que el Estado tenga un canal de televisión"
- "No sería una solución efectiva": Mark Zuckerberg, rechaza el bloqueo estadounidense a los modelos de IA chinos
- "No nos estamos desviando de nuestro modelo socialista": Primer ministro de Cuba defiende reformas económicas
- Declaran alerta temprana preventiva para la Región de Valparaíso por sistema frontal: Se prevén lluvias y viento